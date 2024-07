Meteo, afa e caldo in Italia: settimana rovente con l’anticiclone e temperature che sfiorano i 40°

Prosegue l'intensa ondata di calore in Italia alle prese con l'anticiclone africano che continua a dominare la scena con temperature roventi e picchi di oltre 40°. Al Nord il clima si fa sempre più afoso di giorno, ma anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo afoso ed intenso da Nord a Sud

La settimana è iniziata nel segno dell'anticiclone africano con un clima soleggiato e caldo da Nord e Sud e temperature in rialzo con valori che sfiorano i 40-42° al Sud e Sicilia. Anche nelle regioni settentrionali in aumento le temperature così come i valori di umidità con un clima afoso anche la notte. Nei settori alpini non si escludono locali episodi di instabilità per il passaggio di una perturbazione in transito sull’Europa centrale.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 16 luglio: tempo stabile e soleggiato in buona parte del Paese, con qualche nuvola nelle prime ore del mattino in Lombardia e in Trentino Alto Adige dove non si esclude il rischio di qualche temporale isolato. Il clima si fa sempre più caldo ed afoso con le temperature in aumento ovunque: valori intorno ai 36° al Nord, tra i 32-37° al Centro e oltre i 40° al Sud e Isole. Anche mercoledì 17 luglio clima caldo con temperature stazionarie e l'afa indiscussa protagonista lungo tutto lo stivale. La colonnina di mercurio segna valori bollenti che non scendono neppure nelle ore notturne con il fenomeno delle notti tropicali.

Clima stabile e soleggiato con l'anticiclone africano

Il caldo sarà l'indiscusso protagonista della settimana da Nord a Sud con un clima stabile e soleggiato, anche se l'afa e la calura si faranno particolarmente sentire tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio.

Entrando nei dettagli nella giornata di giovedì 18 luglio cielo sereno da Nord a Sud con qualche annuvolamento sulle Alpi centrali. Ancora in aumento le temperature anche nella zona del Nord-Ovest. La tendenza meteo delinea un clima stabile anche nei prossimi giorni con caldo intenso su tutto il paese. Nella giornata di venerdì 19 luglio non si esclude un temporaneo aumento dell'instabilità atmosferica sull'estremo Nord-Est e sui settori alpini centro orientali.