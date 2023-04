Meteo, a Pasqua temperature più rigide di quelle di Natale? Ecco le previsioni meteo

L'Italia è alle prese con un clima invernale. Freddo e neve lungo tutto lo stivale con il weekend di Pasqua a rischio per il passaggio di una nuova perturbazione che determinerà un brusco calo delle temperature che saranno anche più rigide di quelle di Natale in alcune zone del Bel paese. Come sarà il tempo nel giorno di Pasqua e Pasquetta? Dove ci saranno temperature cosi basse?

Meteo Italia, piogge e temperature in calo: Pasqua con temperature più fredde del Natale al Sud

La parte centrale della settimana di Pasqua è all'insegna del freddo in buona parte del Paese. Il passaggio di una corrente di massa d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia si sta facendo sentire da Nord e Sud con le temperature a picco con valori al di sotto della norma del periodo anche più bassi di quelli di Natale nelle regioni del Sud. Lo scorso Natale, infatti, nelle regioni del Nord si sono registrati valori intorno ai 10 gradi, mentre per Pasqua le previsioni segnalano intorno ai 15°.

Stabili, invece, nelle regioni centrale dove siamo mediamente sui 15 gradi, mentre al Sud si registra un divario. A Natale, infatti, le temperature avevano toccato circa 18°, mentre per Pasqua dovremmo stare intorno ai 13-16 al Sud e i 16-19 nelle Isole. Gli effetti dell'instabilità climatica si faranno sentire anche al Centro-Sud ed Isole dove le previsioni meteo segnalano piogge, rovesci e nevicate sull'Appenino. Un lieve miglioramento da giovedì, anche se nella giornata di Venerdì Santo è prevista una nuova perturbazione che, dalla Francia, toccherà anche il nostro paese. Al momento non è ancora chiara la tendenza meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche se lo scenario più probabile è quello di un clima instabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 5 aprile: bel tempo al Nord, Toscana e Sardegna. Annuvolamenti nel resto del paese con possibili temporali in Lazio, Molise, al Sud e in Sicilia. Non sono da escludere rovesci nevosi sulle zone appenniniche oltre 600-1000 metri. In calo le temperature massime con valori al di sotto della norma. Per giovedì 6 aprile, invece, le previsioni delineano una alternanza tra sole e nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Rovesci e temporali sono previsti in Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese bel tempo con le temperature massime in lieve aumento.

Meteo, le previsioni del weekend di Pasqua: che tempo farà?

Ma cerchiamo di capire che tempo farà nel weekend di Pasqua con le previsioni e la tendenza meteo dei prossimi giorni. Venerdì Santo, 7 aprile, l'Italia sarà investita da una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti nelle regioni del Nord e in Toscana. Non solo, previste forti nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1.200-1.400 metri e piogge su Liguria, Toscana e le pianure della Lombardia. Nel resto del paese bel tempo soleggiato con le temperature in aumento con valori compresi tra 16-17°.

Nel fine settimana che precede il giorno di Pasqua, gli effetti della perturbazione si faranno sentire al Centro-Sud. Da sabato 8 aprile al Nord torna il bel tempo con condizioni meteo stabili, mentre nuvole a annuvolamenti si concentreranno nelle regioni del Centro-Sud e Sardegna. Non sono da escludere rovesci in Abruzzo, Lazio e Sardegna, nord della Puglia e Campania. Da segnalare anche la neve sull’Appennino centrale fino a circa 1.200 metri. Domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, la perturbazione toccherà l’estremo Sud e la Sicilia con un clima instabile e temporali. Non solo, nevicate intorno ai 1.300 metri previste sui rilievi di Molise e Campania. Nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, la perturbazione si allontanerà dal nostro paese dirigendosi verso la Grecia favorendo il ritorno di un clima stabile e soleggiato ad eccezione del Sud peninsulare dove potrebbero registrarsi piogge e rovesci.