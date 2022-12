Meteo: a Natale più foschie al Nord. Clima eccezionalmente mite al Centro-Sud

Nell'ultima parte della settimana di Natale, l'Italia sarà interessata da correnti occidentali che diverranno progressivamente più miti; il periodo natalizio, quindi, sarà caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla norma, in particolare sulle regioni centro meridionali. Nel dettaglio, quella di venerdì 23 dicembre sarà una giornata caratterizzata da nubi basse e foschie dense sulla pianura padana; molte nubi anche sul versante tirrenico della penisola. Sulle Alpi avremo una nuvolosità variabile, in diradamento in giornata. Il tempo sarà invece abbastanza soleggiato su Isole, settori dell’Adriatico e dello Ionio. Non si escludono locali e deboli piogge, soprattutto al mattino, sull’alta Toscana, nel Messinese e sulla bassa Calabria tirrenica. Nelle ore serali possibili precipitazioni sulla Valle d’Aosta, nevose solo ad alte quote.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo, su valori superiori alle medie del periodo. Venti moderati occidentali sulla Sardegna e sul basso mar Tirreno; da moderati a tesi di Maestrale sul Canale di Sicilia; in prevalenza deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi il Mare di Sardegna e i Canali delle Isole; mosso il basso Tirreno; poco mossi o calmi i restanti bacini.

Nel weekend di Natale più nuvole al Nord e clima eccezionalmente mite al Centro-Sud: la tendenza meteo

Il weekend di Natale sarà segnato da una nuvolosità spesso estesa sulla Pianura Padana, sulla Liguria e sulle regioni del versante tirrenico della Penisola, ma senza precipitazioni significative. Domenica 25 dicembre si avranno schiarite anche ampie sulla Campania e sulla Calabria tirrenica. Venti in generale deboli e clima mite, in particolare al Centro-Sud; nelle Isole si potranno localmente superare i 20 gradi.