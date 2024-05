Meteo: a metà settimana Italia tra intenso maltempo e caldo estivo!

Nella parte centrale della settimana un'intensa perturbazione (la n.5) raggiungerà il Nord Italia, accompagnata da forti venti di Scirocco sul Mar Adriatico, sullo Ionio e sui mari a sud della Sicilia che determineranno un sensibile rialzo delle temperature specialmente al Sud.

Nel dettaglio, mercoledì 15 maggio si avrà un cielo molto nuvoloso al Nord, più soleggiato sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole. Al Nord saranno possibili rovesci e temporali, in particolare sui settori a nord del Po, e anche di forte intensità sulla Lombardia settentrionale, sull'alto Piemonte e sul Nord-Est. Temperature in calo nei valori massimi al Nord, in rialzo al Centro-Sud e in particolare sulla Sicilia, dove si avranno valori tipicamente estivi.

Nei giorni successivi ancora possibili episodi di instabilità al Nord mentre al Sud prosegue l'ondata di caldo anomalo: la tendenza meteo

La situazione appena descritta, stando agli ultimi aggiornamenti, sembra destinata a protrarsi anche nei giorni a seguire. Di conseguenza, al Nord avremo ancora occasione per altri episodi di instabilità, in particolare sulla Lombardia e sui settori prealpini del Nord-Est.

Nella giornata di giovedì 16 maggio avremo intensi venti di Libeccio sui mari Ionio e Adriatico con temperature che al Sud e in Sicilia potrebbero portarsi sensibilmente al di sopra della norma.