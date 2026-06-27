FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltem...

Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza

La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica finalmente una tregua dalla calura estrema ma con un prezzo da pagare, ovvero un intenso maltempo
Tendenza27 Giugno 2026 - ore 10:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza27 Giugno 2026 - ore 10:56 - Redatto da Redazione Meteo.it

Come più volte ripetuto, il mese di giugno si chiuderà all’insegna del caldo eccezionale. Mentre sull’Europa centro-settentrionale l’ondata di calore comincerà a smorzarsi sotto la spinta di correnti atlantiche più temperate, l’area mediterranea continuerà ad essere sede di una massa d’aria estremamente calda.

Le temperature continueranno ad essere di gran lunga oltre le medie e oscilleranno tra minime anche ben oltre i 20 gradi, che costituisce la soglia delle “notti tropicali”, e massime pomeridiane fino a picchi di 38-40 gradi. Per diverse zone del Nord si tratta di valori massimi inediti per giugno e in questo ultimo scorcio del mese si stanno ritoccando record storici, tra l’altro accentuati in termini di percezione dal disagio di un’afa opprimente, conseguente al progressivo accumulo di umidità in prossimità del suolo. Per quel che riguarda le condizioni del tempo, la stessa alta pressione che causa questa calura fuori scala assicura un tempo in prevalenza soleggiato ma anche episodi di instabilità pomeridiani e serali con lo sviluppo di locali temporali di calore. 

In particolare martedì 30, ultimo giorno del mese, la giornata avrà inizio con schiarite piuttosto diffuse salvo qualche annuvolamento in più nelle Alpi centrali. Poi nelle ore più calde del giorno consueto aumento della nuvolosità sui monti in genere, con possibili rovesci e temporali sparsi su Alpi e Appennini e, in forma più occasionale, sui monti delle Isole e in aree di pianura del Nordovest. Il quadro termico sarà quello descritto sopra, mitigato localmente dall’effetto delle brezze. I venti saranno in rinforzo da ovest o nordovest nel Mare di Sardegna e nei canali delle Isole; altrove venti sostanzialmente deboli salvo possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Nei primi giorni di luglio finalmente una svolta più "fresca" ma con un prezzo da pagare: la tendenza meteo

Veniamo quindi alla svolta, già ipotizzata nei giorni scorsi, che dovrebbe concretizzarsi proprio con l’inizio di luglio dandoci un po’ di respiro sul fronte del gran caldo.

Mercoledì 1 infatti l’alta pressione comincerà a cedere per l’avvicinarsi di un’onda di bassa pressione dall’Europa centrale verso le nostre regioni settentrionali. Si tratterà di un fronte di aria più fresca ma anche marcatamente instabile che farà il suo ingresso soprattutto verso sera. Già in giornata l’atmosfera dovrebbe risultare più instabile sia al Nord che in Appennino con sviluppo di temporali sparsi localmente in estensione anche in Val Padana e verso il medio Adriatico. I fenomeni più forti con nubifragi, rischio grandine e forti raffiche di vento sarebbero attesi al Nordest e, tra sera e notte, sull’alto Adriatico e tra le zone interne e adriatiche del Centro. Episodi altrettanto forti ma più localizzati non sono però esclusi anche altrove per colpa del gran caldo umido preesistente.

Giovedì 2 l’instabilità dovrebbe estendersi anche al resto del Centrosud con rischio sempre di episodi di forte intensità. Questo marcato maltempo sarà lo scotto da pagare per l’agognata conclusione dell’intensa e prolungata ondata di calore. Infatti, dietro il fronte temporalesco, affluirà l’aria più fresca con abbassamento delle temperature verso valori più vicini alla norma e con venti in intensificazione che aiuteranno a rimuovere l’umidità e l’afa.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
    Tendenza26 Giugno 2026

    Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!

    La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
  • Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
    Tendenza25 Giugno 2026

    Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza

    Anticiclone nord-africano protagonista fino alla fine del mese di giugno. A inizio luglio possibile afflusso di aria più fresca e instabile ma attenzione al rischio di violenti temporali.. La tendenza
  • Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
    Tendenza24 Giugno 2026

    Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove

    La tendenza meteo per il weekend 27-28 giugno indica una intensificazione della calura che coinvolgerà maggiormente il Sud. Previsti fino a 40°C.
  • Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
    Tendenza23 Giugno 2026

    Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi

    La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana indica una calura sempre più intensa, anche al Sud. Instabilità sui rilievi ma meno diffusa
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
Tendenza26 Giugno 2026
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Tendenza25 Giugno 2026
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Anticiclone nord-africano protagonista fino alla fine del mese di giugno. A inizio luglio possibile afflusso di aria più fresca e instabile ma attenzione al rischio di violenti temporali.. La tendenza
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
Tendenza24 Giugno 2026
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
La tendenza meteo per il weekend 27-28 giugno indica una intensificazione della calura che coinvolgerà maggiormente il Sud. Previsti fino a 40°C.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 27 Giugno ore 11:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154