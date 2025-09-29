FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, tempo più stabile e asciutto. Ottobre esordirà con maltempo e aria fredda

A metà settimana probabile irruzione di correnti fredde associate ad una fase di tempo instabile e perturbato, specie nelle regioni del Centro-Sud
Previsione29 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Le due perturbazioni che nel fine settimana hanno portato condizioni di maltempo su gran parte d’Italia stanno abbandonando definitivamente la nostra Penisola. Il tempo è quindi destinato a migliorare in questo inizio di settimana: le giornate di oggi, lunedì 29, e martedì 30 settembre saranno caratterizzate da una prevalenza di tempo stabile e asciutto con temperature in leggero rialzo e in linea con le medie del periodo; se di notte e al primo mattino si avvertirà un po’ di freddo, nelle ore pomeridiane il clima sarà mite.

L’evoluzione i giorni successivi mostra ancora ampi margini di incertezza, sebbene i modelli di previsione suggeriscano, per metà settimana, già da mercoledì primo ottobre, la probabile irruzione sul nostro Paese di correnti fredde settentrionali associate ad una fase di tempo instabile e perturbato, specie nelle regioni del Centro-Sud.

L’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo darà luogo alla formazione di un vortice ciclonico (perturbazione n.9 di settembre) che andrà a posizionarsi all’estremo Sud. Le temperature subiranno un brusco e sensibile calo ed inoltre si attiverà una forte ventilazione da nord con i mari che diventeranno molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 29 settembre

Tempo bello e soleggiato al Nord, regioni tirreniche, Sardegna, Sicilia meridionale e occidentale. Tempo più variabile nel resto d’Italia con una alternanza tra sole e annuvolamenti con pochi fenomeni di rilievo: al mattino isolate piogge lungo le aree costiere della Puglia, nel pomeriggio a ridosso dei rilievi abruzzesi occidentali e della Calabria. Un po’ di freddo al mattino.

Temperature massime pomeridiane in lieve rialzo al Nord-Ovest e al Centro, senza grandi variazioni altrove; valori per lo più compresi tra 21 e 25 gradi, con punte di 26-27 in Sicilia e Sardegna. Venti localmente moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud, deboli altrove. Mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio; un po’ mosso il Tirreno centro-meridionale, l’Adriatico centrale e il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi gli altri bacini intorno alla Penisola.

Le previsioni meteo per martedì 30 settembre

Nubi in aumento nell’estremo Nord-Est con un cielo fino a nuvoloso e possibili isolate e deboli piogge tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto d’Italia tempo più variabile e soleggiato con un cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso; nel pomeriggio possibili brevi piovaschi in Appennino e nel sud-est della Sardegna.

Temperature in lieve diminuzione al Nord-Est, stazionarie altrove; valori in linea con le medie del periodo. Venti ovunque di debole intensità, salvo moderati rinforzi da nordest sull’alto Adriatico. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

