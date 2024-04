Meteo: a inizio settimana dal caldo estivo al freddo con neve e venti intensi. Ecco dove

Nella giornata di lunedì 15 aprile il tempo resta stabile e soleggiato in gran parte dell’Italia con clima sempre caldo ovunque, specie al Sud e Sicilia, mentre un primo calo è atteso nelle regioni del Centro-Nord. Lo zero termico scenderà intorno a 3000-3400 metri di quota. Nei giorni successivi è atteso un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche: martedì 16 il tempo sarà in peggioramento per l’azione congiunta di due perturbazioni.

La numero 3 del mese, in arrivo dal Nord Europa sulle regioni settentrionali, con i primi effetti già lunedì sulle Alpi e seguita da aria fredda e la numero 4 che dal Nord Africa risalirà martedì verso la Sicilia e il Sud Italia. Tra mercoledì 17 e giovedì 18 sull’Italia ritroveremo un tempo molto instabile con numerosi rovesci di pioggia tra il Nord-Est e il Centro-Sud, nevicate sulle Alpi, forti venti e un brusco calo termico che riporterà le temperature localmente anche sotto le medie stagionali. Da venerdì 19, secondo l’attuale tendenza, ancora incerta e da confermare, si prospetta un generale miglioramento con temperature primaverili e nella norma per il periodo.

Le previsioni meteo per lunedì 15 aprile

Nuvole in aumento su Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e regioni alpine del Nord-Est con qualche rovescio di pioggia o isolato temporale nel pomeriggio sulle Alpi centro orientali. Più soleggiato nel resto d’Italia seppur con un po’ di nubi medio-alte in transito al Centro-Sud e un moderato aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio tra Sicilia e Calabria.

Temperature in calo al Nord, zone interne e tirreniche del Centro ma comunque ancora ben oltre la norma. Clima molto caldo al Sud, Sicilia e Sardegna con massime fino a 30 gradi. Venti tesi di Scirocco nel Canale di Sicilia con mare molto mosso e moderati di Libeccio nel Ligure con mare mosso; un po’ ventoso sull’Appennino settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 15 aprile

Molto nuvoloso sulle regioni meridionali; piogge sparse su Sicilia e Calabria in estensione nel corso della giornata alla Basilicata e alla Puglia centro-meridionale. Instabile nel Nord-Est su Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna con piogge anche sotto forma di rovesci o temporali. Nel complesso soleggiato su Nord-Ovest, Centro e Sardegna.

Temperature in diminuzione quasi ovunque ma con valori ancora oltre la norma. Venti in graduale e generale rinforzo; in particolare soffierà un forte Maestrale tra Corsica e Sardegna. Molto mossi o agitati il Mar Ligure, l’alto Tirreno, i mari intorno alla Sardegna e alla Corsica, il Canale di Sicilia.