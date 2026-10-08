Meteo 8 ottobre: maltempo e forti venti! Venerdì 9 calo termico

La nuova intensa perturbazione atlantica (la numero 2 del mese) che ha raggiunto la nostra Penisola, oggi (giovedì 8) porterà diffuso maltempo al Centro-Nord e Sardegna, con temporali che saranno localmente anche intensi, mentre le temperature rimarranno ancora in generale al di sopra della norma, almeno al Centro-Sud.

Questa stessa perturbazione, nell’attraversare lentamente il nostro paese, venerdì 9 porterà maltempo su gran parte d’Italia, risparmiando sostanzialmente solo il Nordovest, mentre le correnti fredde che la seguono causeranno un primo sensibile e diffuso calo termico.

Nell’abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione sabato 10 favorirà ancora un po’ di instabilità al Sud, mentre in gran parte del Centro-Nord il tempo sarà nel complesso bello. La tendenza per i giorni successivi mostra un grado di incertezza ancora piuttosto alto, per cui sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti dei modelli previsionali per definire meglio la previsione per domenica 11 e per gli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 8 ottobre

Al mattino prevalenza di tempo bello al Sud, nuvole altrove: piogge su Alpi Occidentali, Levante Ligure, Lombardia, Venezie, gran parte del Centro (eccetto le coste di Abruzzo e Molise), Campania e Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche su gran parte del Sud: rovesci e temporali su gran parte del Centro-Nord, Puglia e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo in gran parte del Centro e Sardegna; ancora caldo anomalo al Sud, con punte attorno a 30 gradi. Ventoso su tutti i mari per venti dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 9 ottobre

Giornata in generale nuvolosa in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nordovest a partire dal pomeriggio. Piogge sparse al Nordest, Lombardia Orientale e gran parte del Centro-Sud e Isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità; al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante Ligure.

Temperature massime in calo in gran parte del Paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali.