Meteo 7 novembre: torna il maltempo! Attenzione: rischio di temporali intensi

La perturbazione numero 2 di novembre, responsabile di un peggioramento con fenomeni localmente intensi a iniziare dalla Sardegna e in estensione fin dalle prime ore di questo venerdì 7 alla Sicilia, al Sud, alla Liguria e ai versanti tirrenici, darà il via ad una fase instabile che fino a domenica 9 vedrà nubi, rovesci e forti venti al Centro-Sud e Isole.

Infatti, nella seconda parte di sabato 8 un altro sistema nuvoloso (perturbazione nr.3), associato a un vortice ciclonico in avvicinamento dalle Baleari, percorrerà una traiettoria simile, investendo Sardegna, Sicilia, regioni meridionali e spingendosi probabilmente fino a quelle centrali adriatiche.

Durante tutto il fine settimana al Nord le condizioni meteorologiche non cambieranno più di tanto, rimanendo improntate alla stabilità, favorevoli ad una maggiore diffusione e persistenza di nebbie e nubi basse in pianura, oltre ad un graduale aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 7 novembre)

Di notte e al mattino piogge in Sardegna, Sicilia, Liguria e, più isolate, sulle coste toscane. Nebbie e nubi basse diffuse e a tratti fitte in pianura padana, coste di Veneto ed Emilia Romagna, valli del Centro.

Nel pomeriggio le piogge si estendono al basso Piemonte e a tutte le regioni tirreniche; rovesci e temporali anche forti in Sicilia, in spostamento di sera nelle regioni meridionali. Resistono i rasserenamenti al Nord-Est. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, Centro e Isole. Venti in deciso rinforzo sui mari di ponente e al Sud.

Le previsioni meteo per sabato 8 novembre

Nella prima parte della giornata molto nuvoloso con piogge e rovesci al Sud, sereno al Nord-Est, nuvolosità irregolare altrove. Nel pomeriggio cessano le precipitazioni al Sud, ma peggiora in Sardegna con piogge e rovesci che in serata si spingono in Sicilia, Campania e Lazio. Temperature in rialzo al Nord-Ovest, in generale calo altrove. Ventoso su tutti i mari del Centro-Sud e Isole.