Meteo, 6 giugno stabile e caldo poi temporali e aria più fresca

Ad inizio settimana il caldo al Centro-Sud tenderà ad attenuarsi un po’ grazie all’arrivo di un debole vento di Maestrale che però avrà il merito di fare affluire aria meno calda: le temperature pur rimanendo elevate e ben oltre la norma perderanno diversi gradi rispetto ai picchi del fine settimana; soltanto nel sudest della Sicilia si potranno ancora sfiorare i 40 °C. La giornata di lunedì 6 giugno sarà stabile e soleggiata in tutta Italia. Un’altra perturbazione (la n. 3 di giugno), con aria decisamente più fresca atlantica, raggiungerà il Nord Italia martedì dove sono attese piogge sparse principalmente a carattere di rovescio o temporale. Mercoledì 8 giugno l’aria fresca riuscirà a spingersi fino al Centro-Sud con le temperature che per qualche giorno si riporteranno su valori estivi vicini alla norma; un aumento di instabilità porterà allo sviluppo nelle ore centrali del giorno di qualche rovescio o temporale, principalmente nelle zone interne. Nel prossimo fine settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord –Africano che potrebbe dare il via ad una nuova ondata di caldo.

Meteo, le previsioni per oggi lunedì 6 giugno

Lunedì tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese con un cielo sereno o leggermente velato da nubi alte e sottili. Tra il pomeriggio e la sera un po’ di nuvolosità irregolare in aumento sulle aree montuose del Nord con il rischio di brevi e isolati rovesci o temporali, più probabili sulle Alpi, specie in Alto Adige.



Temperature molte elevate in Calabria e Sicilia dove si supereranno ancora i 35 °C con picchi che potranno sfiorare i 40 gradi nel sudest dell’Isola; in leggera diminuzione nelle restanti regioni centro-meridionali. Venti da deboli a moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud che localmente potranno risultare un po’ mossi; mosso il Mar Ligure.

Meteo, le previsioni per martedì 7 giugno

Martedì giornata per lo più nuvolosa al Nord con tempo molto instabile: sin dalle prime ore del giorno saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti; migliora in serata. Nel resto del paese tempo più soleggiato e stabile ma con qualche temporale in sviluppo dal pomeriggio tra Marche, Umbria orientale, Marche e Appennino abruzzese; in serata possibile coinvolgimento anche di Molise e Puglia.



Temperature in sensibile calo al Nord più contenuto al Sud; ultimi valori intorno ai 35 gradi in Sicilia. Venti moderati occidentali tra Mar Ligure, Corsica e Sardegna; attenzione alle raffiche nelle aree temporalesche.