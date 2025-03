Meteo, 5-6 marzo con sole e 20 gradi: la tendenza

La parte centrale della settimana conferma condizioni di generale stabilità atmosferica sull’Italia, complice la persistenza di un vasto campo di alta pressione che abbraccerà buona parte del continente, associato ad una massa d’aria che per alcune nazioni Oltralpe risulterà eccezionalmente mite (con anomalie positive anche dell’ordine di 8-12 gradi tra l’Europa dell’Est e i Balcani).

Mercoledì e giovedì, di conseguenza, saranno due giornate con tempo prevalentemente soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Faranno eccezione la Sicilia e la Sardegna le quali, trovandosi ai margini del campo anticiclonico, vedranno una maggiore variabilità, con alcuni annuvolamenti irregolari, ma non associati a precipitazioni degne di nota e con una ventilazione di Scirocco a tratti anche tesa.

Tendenza meteo: clima primaverile a metà settimana



Il clima sarà primaverile, con temperature diurne che, in molti casi, oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, mentre di notte e all’alba il termometro resterà ovunque sopra lo zero.

La tendenza a partire da venerdì resta ancora molto incerta. Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano un progressivo indebolimento dell’alta pressione, mentre il suo baricentro tenderà a spostarsi tra i Balcani e il Mar Nero. Dal vicino Atlantico avanzerà molto lentamente una vasta area depressionaria, che dovrebbe determinare un peggioramento del tempo a partire dalle regioni più occidentali nel corso del fine settimana. Fino a sabato sera, tuttavia, non si profilano al momento precipitazioni e, anzi, sulla maggior parte del Paese dovrebbero prevalere ampie zone soleggiate. I primi fenomeni potrebbero arrivare domenica in giornata nelle regioni di Nord-Ovest. Nei prossimi giorni potremo essere certamente più precisi.