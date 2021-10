Nel weekend del 16-17 ottobre il miglioramento della situazione meteo sarà più deciso e anche al Sud osserveremo il ritorno a condizioni più stabili e soleggiate accompagnate da un’attenuazione dei venti e da un rialzo delle temperature. Un po’ di nuvolosità insisterà nelle Isole maggiori e in Calabria con qualche debole pioggia o isolato rovescio che sarà possibile domenica in Sicilia e nella bassa Calabria.

Nubi sparse domenica anche nelle zone interne del Centro e nel resto del Sud, tempo in generale più soleggiato sabato. Clima più mite con temperature in rialzo sia nei valori minimi che nelle massime in gran parte d’Italia.