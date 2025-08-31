Meteo: 31 agosto con il sole, ma la tregua sarà breve

Agosto e l’estate meteorologica si chiudono oggi con un miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia, dopo la fase particolarmente dinamica e turbolenta vissuta negli ultimi giorni e che si è conclusa ieri con il passaggio della perturbazione n.6 del mese. Ci attende una domenica decisamente più stabile e tranquilla per tutti, senza precipitazioni.

Ma la pausa durerà poco.

A inizio settimana, settembre e l’autunno meteorologico esordiranno con una nuova perturbazione atlantica(la numero 1 del mese) che lunedì raggiungerà le regioni del Nord-Ovest per poi coinvolgere entro martedì anche il Nord-Est e le regioni tirreniche; localmente i fenomeni potranno risultare ancora una volta intensi e con possibili nuove criticità. Scarsi invece gli effetti sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Mercoledì la perturbazione si allontanerà e il tempo migliorerà in tutta Italia.

Le previsioni per domenica 31 agosto

Sull’insieme del Paese tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nelle prime ore della giornata residua nuvolosità al Centro e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo attorno alle zone montuose e nelle aree interne limitrofe, ma con basso rischio di piogge. Tra il tardo pomeriggio e la serata tendenza ad aumento della nuvolosità su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Temperature massime in ulteriore calo in Puglia e nel settore ionico, in rialzo altrove. Clima tipico di fine estate. Venti in attenuazione e generalmente di deboli. Mari: localmente ancora mossi i bacini di ponente e lo Ionio al largo.

Le previsioni per lunedì 1 settembre

Lunedì al Centro-Sud e sulle Isole tempo stabile e soleggiato, con tendenza ad un aumento delle nubi dal pomeriggio sulla Toscana, associate a locali rovesci in serata nel settore nord-occidentale della regione. Al Nord cielo nuvoloso sin dal mattino al Nord-Ovest e nel Triveneto, con i primi rovesci su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e ovest Lombardia.

Ulteriore peggioramento nella seconda parte della giornata, con precipitazioni in estensione al Nord-Est tra la sera e la notte. Saranno probabili temporali localmente intensi e sotto forma di nubifragi.

Temperature massime per lo più in aumento, più sensibile al Sud e sulle Isole, fino a 34-35 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, che diverranno mossi.