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Meteo: tra 30 e 31 marzo nuova incursione di aria fredda con venti in rinforzo. Ecco dove

La tendenza meteo per l'inizio della settimana e quindi la fine di marzo vede un nuovo fronte freddo sull'Italia con venti in rinforzo e nevicate
Tendenza27 Marzo 2026 - ore 11:39 - Redatto da Meteo.it
Tendenza27 Marzo 2026 - ore 11:39 - Redatto da Meteo.it

La presenza di una vasta area di alta pressione sul vicino Oceano Atlantico determina l’attivazione di correnti settentrionali (un po’ meno fredde rispetto all’evento che si sta concludendo in queste ore sull’Italia), che dall’Europa centrale irrompono sul Mediterraneo centro occidentale generando circolazioni di tipo ciclonico in prossimità delle nostre isole maggiori.

Fine marzo con nuova incursione di aria polare e venti in rinforzo: la tendenza meteo per l'inizio della settimana

Lunedì 30 marzo inizio di giornata tra sole e nubi sulla maggioranza delle regioni italiane, ma senza piogge di rilievo. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità diverrà più densa sulle regioni nord orientali e in Emilia, al Centro Sud e sulle isole. Possibilità di rovesci isolati sulla Sardegna tirrenica e sulla Sicilia ionica; temporali occasionali nel Veneto e in Toscana, rovesci sparsi nel Lazio, in Abruzzo e sulle aree montuose del Sud. Dalla sera probabile peggioramento sulla Puglia. Venti inizialmente deboli, ma in intensificazione dalla sera su regioni centrali, Nordest e Sardegna. Temperature senza grosse variazioni rispetto a domenica 29.

Martedì 31 marzo probabile la formazione di un’area di bassa pressione sui mari meridionali italiani con richiamo di aria relativamente fredda da nordest sull’area dell’alto mare Adriatico.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, si rinnoveranno le condizioni per precipitazioni diffuse particolarmente sulle regioni meridionali, sulla Sicilia e sulle regioni centrali adriatiche, con nevicate ancora localmente al di sotto dei 1000 m nelle Marche e in Romagna. Deciso rinforzo dei venti tra est e nordest sulle isole e sulle regioni centro meridionali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Marzo ore 16:11

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