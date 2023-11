Meteo 3 novembre, forte maltempo e raffiche a 100 km orari! le zone più a rischio

Un’intensa perturbazione sta attraversando il nostro Paese portando una nuova forte ondata di maltempo, con piogge intense soprattutto al Nord e sul versante tirrenico; si tratta della coda del vasto sistema frontale collegato alla tempesta Ciaran che ha sferzato con venti anche superiori a 150 km/h il Nord Europa fino a toccare raffiche a 200 km/h nell’estremo nord della Francia battendo numerosi record di vento massimo.

Venerdì le piogge, seppur attenuate, interesseranno ancora l’estremo Nord-Est, le regioni tirreniche e la Sardegna, con il rischio di temporali. Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana, quando è attesa l’ennesima e intensa perturbazione (numero 3 di novembre) che ancora una volta attraverserà gran parte dell’Italia. Il tempo peggiorerà al Nord e sull’alta Toscana tra il pomeriggio e la sera di sabato per poi, ancora una volta, scivolare verso il Centro-Sud colpendo in particolare le regioni tirreniche. I venti torneranno ad intensificarsi fino a raggiungere raffiche anche tempestose oltre i 100 km/h, determinando mari agitati e possibili mareggiate lungo le coste.

Le previsioni meteo per venerdì 3 novembre

Oggi ampie schiarite al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e nel pomeriggio anche sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, dove al mattino avremo qualche pioggia tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Prevalenza di nuvole sul resto d’Italia, anche se alternate a schiarite: nel corso del giorno piogge sparse su Veneto, Friuli Venezia Giulia, estremo Levante ligure, regioni tirreniche e Sardegna; localmente saranno ancora possibili dei rovesci o temporali.

Temperature oltre i 20 gradi su medio-basso Adriatico e settore ionico, con punte anche superiori a 25°C. Venti da tesi a forti o localmente burrascosi da ovest o sudovest in Liguria, Emilia Romagna, alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari molto mossi o agitati. Rischio mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna, sulla Liguria di levante e lungo le coste tirreniche.

Le previsioni meteo per sabato 4 novembre

Al mattino piogge o temporali su Salento, Calabria e nordest della Sicilia ma in miglioramento nel pomeriggio. Nel resto d’Italia inizialmente ampie schiarite, poi nel pomeriggio nubi in aumento al Nordovest e alta Toscana con le prime deboli e isolate precipitazioni. Peggiora sensibilmente tra sera e notte al Centro-Nord, in Campania e in Sardegna.

Temperature in calo sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia con valori più normali per il periodo. Venti occidentali fino a tesi o forti in Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Sicilia, Ionio e Mar Ligure meridionale. Mari: tendente a diventare poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale; mosso l’Adriatico meridionale; molto mossi o ancora localmente agitati i mari di ponente.