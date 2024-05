Meteo 3 maggio: tempo instabile e temporali. Le zone coinvolte

La perturbazione numero 1 di maggio, allontanandosi dalla Penisola, oggi (venerdì 3) lascia sull’Italia un’atmosfera decisamente instabile: sono attesi quindi numerosi rovesci e temporali, soprattutto al Nordest, regioni centrali e alcune zone del Sud, mentre le temperature faranno registrare valori al di sotto della norma in molte località. La situazione migliorerà nel fine settimana, quando l’alta pressione si avvicinerà all’Italia.

Sabato 4 sarà quindi una giornata in generale nuvolosa, ma con poche piogge e con temperature in diffuso rialzo, mentre domenica 5 il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, con temperature che in numerose località si spingeranno al di sopra dei valori medi stagionali. Un nuovo peggioramento del tempo, specie al Centro-Nord, è invece probabile tra la fine di lunedì 6 e la giornata di martedì 7, con l’arrivo della perturbazione numero 2 di maggio.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 3 maggio

Prevalenza di bel tempo in Sicilia e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Alta Lombardia, Venezie, regioni centrali, Campania, Basilicata e Puglia; neve sulle Alpi, ma solo al di sopra di 2000 metri.

Temperature massime in ulteriore calo al Sud e regioni centrali adriatiche, in rialzo invece al Nordovest e Sardegna. Ventoso per venti occidentali su Ionio e mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 4 maggio

Prevalenza di tempo soleggiato in Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, ma alternate a momenti di tempo bello e con poche piogge per lo più concentrate su Alpi e zone appenniniche. Temperature massime in deciso rialzo al Centro-Sud e Sardegna, con poche variazioni al Nord.