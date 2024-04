Meteo 28 aprile: prevalenza di sole e clima mite

Correnti dai quadranti meridionali, stanno favorendo l’afflusso di masse d’aria via via più calde e, conseguentemente, anche un generale aumento delle temperature. Il rialzo termico sarà più particolarmente consistente tra domenica l’inizio della nuova settimana, quando i valori andranno al di sopra della norma, fino a punte oltre i 25°C al Centro-Sud. Tuttavia, nell’ambito di questo flusso più mite, ma anche più umido, si muovono anche dei sistemi nuvolosi, in particolare la perturbazione n.9 in transito sull’Europa occidentale, che si limiterà a lambire le nostre regioni, con effetti soprattutto domenica al Nord-Ovest. La giornata di lunedì trascorrerà all’insegna del tempo stabile anche al Nord-Ovest, con un clima a tratti anche caldo, in attesa dell’arrivo di un’altra perturbazione (la n.10) che martedì raggiungerà le regioni più occidentali per poi estendersi a gran parte del Paese fra mercoledì e giovedì, ma con effetti meno probabili all’estremo Sud. Questo nuovo passaggio perturbato determinerà un ridimensionamento delle temperature a partire da mercoledì.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 28 aprile

Giornata soleggiata al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Ancora nuvoloso nel resto del Nord, specie in Piemonte, Val d’Aosta e settori nord e ovest della Lombardia, dove saranno possibili ancora delle piogge sparse e nevicate oltre 2000 metri sui rilievi alpini. Tendenza a un’attenuazione delle precipitazioni fra pomeriggio e sera. Temperature in ulteriore generale rialzo, con punte fino a 25-26 gradi al Centro-Sud, 22-23 gradi al Nord-Est, ancora sotto i 20 gradi al Nord-Ovest. Un po’ ventilato per venti da est o sud-est.

Le previsioni meteo per lunedì 29 aprile

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvole al Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale. Nel pomeriggio qualche addensamento anche a ridosso dei rilievi del Centro. Non si escludono isolati e brevi rovesci pomeridiani sui rilievi emiliani e qualche pioggia in serata sul Piemonte occidentale. Temperature in deciso aumento: massime per lo più fra 19 e 25 gradi, con punte di 26-27 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole. Insistono i venti di Scirocco fra Tirreno e Isole.