Meteo, 27 dicembre stabile ma con nuvole e cieli grigi: ecco dove

L’area di alta pressione che occupa stabilmente gran parte dell’Europa meridionale e del Mediterraneo continua a impedire l’arrivo di perturbazioni sull’Italia. Le precipitazioni resteranno quasi del tutto assenti almeno fino a giovedì, se non per qualche debole pioviggine. Dal punto di vista delle temperature i valori si mantengono oltre la norma, con lo zero termico anche sopra i 3000 metri di quota. Le giornate sono però spesso grigie: nonostante questa situazione di stabilità atmosferica, infatti, l’attenuazione dei venti e l’aumento dell’umidità stanno determinando la formazione di diffusi strati di nubi basse, con nebbie in pianura al Nord e nelle valli interne delle regioni centrali.

Si conferma per giovedì 28 il passaggio di una debole perturbazione atlantica che sarà causa di locali deboli piogge specie su Liguria e Toscana, Lombardia e Venezia Giulia. Mentre per l’ultimo fine settimana dell’anno l’evoluzione resta molto incerta: gli ultimi dati a disposizione mostrano che per il passaggio di una perturbazione più intensa e strutturata, con precipitazioni diffuse e nevicate sul settore alpino, si dovrà probabilmente aspettare l’inizio del nuovo anno. Vi invitiamo a restare aggiornati seguendo i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 dicembre

Sereno o poco nuvoloso su Alpi, Appennino abruzzese e molisano, Sud e Isole Maggiori, con maggiore nuvolosità tra Campania e Puglia settentrionale, e sui settori del medio-alto adriatico. Da nuvoloso a coperto per densi strati di nubi basse e locali nebbie nel resto del Paese, con qualche pioviggine possibile in Liguria. Nel pomeriggio parziali schiarite più ampie al Centro-sud. Temperature in leggero calo, più sensibile sulle regioni settentrionali. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre

Generale aumento della nuvolosità sul Centro-nord, anche sul settore alpino. Qualche breve pioviggine potrebbe interessare la Lombardia, la Venezia Giulia, il Levante Ligure e la Toscana. Schiarite sul medio e basso Adriatico, sul settore ionico, cieli solo parzialmente in Sicilia e Sardegna. Temperature in lieve calo sul settore alpino, per lo più stazionarie e quindi sopra le medie altrove. Venti per lo più molto deboli meridionali.