Meteo, 26 aprile ancora stabile e caldo poi peggiora in settimana

Anche domenica 26 aprile condizioni meteo di stampo anticiclonico in Italia, con la presenza dell’alta pressione che terrà lontane le perturbazioni, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e piogge quasi del tutto assenti, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone alpine. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, ben al di sopra della norma nelle ore centrali del giorno, quando le massime in diverse località si spingeranno addirittura su valori tipici del mese di giugno, specie al Centro e al Nord. Lunedì, in una fase comunque ancora di stampo anticiclonico, è probabile un parziale indebolimento dell’alta pressione e, di conseguenza, un modesto aumento dell’instabilità, che comunque rimarrà prevalentemente confinata alle zone montuose della Penisola, mentre martedì l’instabilità è destinata a propagarsi anche ad altre zone del Paese, con improvvisi acquazzoni e temporali previsti anche sulle pianure del Nord; al Centro-Sud invece l’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Le temperature, anche nella prima parte della prossima settimana, rimarranno in generale al di sopra della norma, sebbene con una prima leggera flessione al Nord. L’evoluzione per la parte centrale della settimana rimane al momento ancora molto incerta, per cui, per maggiori dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per domenica 26 aprile

Domenica al mattino un po’ di nuvole comunque innocue, su Liguria e Alta Toscana; prevalenza di tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del Nord, con isolati temporali sulle Alpi Occidentali; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 20 e 26 gradi, con punte anche di 27-28 gradi al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti in generale di debole intensità.

Previsioni meteo per lunedì 27 aprile

Lunedì al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su Alpi Occidentali e Ponente Ligure. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci e temporali, su Alpi e zone appenniniche. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressochè invariate al Centro-Sud e Isole: valori sempre al di sopra delle medie stagionali praticamente in tutta Italia.