Meteo 10 giugno: temporali al Nord con calo termico. Caldo al Centro-Sud!

Se da un lato l’alta pressione di matrice africana sta ancora garantendo condizioni di stabilità al Centro-Sud con un tempo caldo e prevalentemente soleggiato, il tempo è peggiorato al Nord per l’arrivo della coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centro-settentrionale (perturbazione n. 3 di giugno). Sarà responsabile di una fase di tempo perturbato con piogge anche sotto forma di intensi rovesci o temporali.

Questa stessa perturbazione, scivolando poi verso i Balcani, nella giornata di giovedì 11 darà luogo a locali episodi di instabilità sulle regioni del versante adriatico, per poi allontanarsi definitivamente dal nostro Paese favorendo già per venerdì 12 un generale miglioramento.

A causa del maltempo le temperature subiranno un calo nelle regioni settentrionali, mentre faranno registrare valori ben al di sopra delle medie stagionali nelle regioni del Centro-Sud con picchi fino a 33-34 gradi. Giovedì le temperature sono previste in calo al Centro e poi a fine giornata anche nelle regioni del Sud.

Venerdì, l’aria più fresca al seguito della perturbazione, accompagnata al Centro-Sud da un rinforzo dei venti settentrionali, avrà invaso un po’ tutta la Penisola determinando temperature anche leggermente sotto media sulle regioni del versante adriatico. Nel fine settimana l’alta pressione si rafforzerà sul Mediterraneo e sull’Italia portando giornate prevalentemente soleggiate e con temperature in graduale risalita ad iniziare da sabato 13 dalle regioni centro-settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 10 giugno

Tempo per lo più soleggiato e stabile in Emilia Romagna e sulle regioni del Centro-Sud, con solo qualche sottile velatura in transito e un po’ di nuvolosità irregolare in sviluppo lungo la dorsale appenninica; nel primo pomeriggio possibili isolati e brevi rovesci o temporali di calore, più probabili sui rilievi della Calabria e tra Basilicata e Puglia centrale.

Cielo in generale nuvoloso sul resto del Nord, con tempo a tratti perturbato con numerosi rovesci e temporali che nel corso del giorno interesseranno soprattutto le aree alpine centro-orientali ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Friuli e il Veneto a tratti fin lungo le coste. Caldo in Emilia Romagna e al Centro-Sud con punte di 33-34 gradi.

Temperature in calo nel resto del Nord con valori anche sotto media. Venti tesi di Libeccio nel Mar Ligure, da ovest sul Mare di Corsica e da nord-nordovest sul Mare di Sardegna con mari mossi o molto mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 11 giugno

Tempo variabile e instabile nelle aree interne del Centro (specie in Umbria), su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata orientale con sviluppo da metà giornata di rovesci o temporali sparsi. Al mattino residue piogge anche su Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna dove però rasserena nel pomeriggio. Nel resto d’Italia tempo in gran parte soleggiato sin dal mattino.

Temperature in calo su Venezie, Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al Sud e Sicilia con valori fino a 33-34 °C. Al Nord temperature in calo in Emilia Romagna e Venezie. Venti fino a forti di Maestrale in Sardegna, da deboli a moderati su alto Adriatico (Bora) e al Centro-Sud (di direzione variabile). Poco mossi i mari del Sud, mossi o molto mossi i mari del Centro-Nord e il Canale di Sicilia.