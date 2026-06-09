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Meteo, fase instabile al Nord e sole al Centro-sud: le previsioni del 9-10 giugno

Alta pressione sulle regioni centro-meridionali con clima estivo. Al Nord rischio temporali, più diffusi e intensi mercoledì 10 giugno. Le previsioni meteo
Previsione9 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, l’alta pressione di matrice africana garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del Centro-Sud e Isole, con appena qualche temporale pomeridiano (i classici temporali di calore) sulle zone appenniniche, mentre al Nord non mancherà un po’ di instabilità, con temporali soprattutto sulle Alpi e localmente anche sulle vicine pianure, a causa di una perturbazione atlantica che lambirà l’Arco Alpino. Questa perturbazione, scivolando sui Balcani, nella giornata di giovedì andrà a coinvolgere parzialmente anche le regioni adriatiche, dove causerà un temporaneo aumento dell’instabilità. Fino a mercoledì le temperature avranno un sapore tipicamente estivo praticamente in tutta Italia, con valori al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Sud e Isole, poi tra giovedì e venerdì, l’infiltrazione di correnti relativamente più fresche al seguito della perturbazione, causerà un generale calo termico, con temperature che localmente scenderanno anche al di sotto della norma.

Previsioni meteo per oggi, martedì 9 giugno

Martedì al mattino nuvole su Alpi e pianure del Nord, con isolati rovesci o temporali sui settori alpini centrali e orientali; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Veneto; per lo più soleggiato altrove, a eccezione di un po’ di nubi sull’Appennino Meridionale, con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata rovesci e temporali sparsi su Lombardia e Venezie. Temperature massime in leggero calo al Nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 25 e 32 gradi, con punte fino a 33-34 gradi nelle Isole Maggiori. Venti deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 10 giugno

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato in Emilia, Romagna e al Centro-Sud e Isole, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull’Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del Nord: nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni a eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno ore 00:39

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