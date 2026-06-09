Meteo: 9-10 giugno con temporali da una parte e sole dall'altra

Tra oggi (martedì 9 giugno) e domani (mercoledì 10), l’alta pressione di matrice africana garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del Centro-Sud e Isole, con appena qualche temporale pomeridiano (i classici temporali di calore) sulle zone appenniniche, mentre al Nord aumenterà l’instabilità e il rischio di piogge e temporali, con fenomeni in arrivo non solo sulle aree alpine ma anche su pianure e coste, a causa della coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centro-settentrionale (la n. 3 di giugno).

Questa perturbazione, scivolando sui Balcani, nella giornata di giovedì 11 potrebbe dar luogo a locali episodi di instabilità sulle regioni del versante adriatico, più che altro nelle aree interne. Fino a mercoledì le temperature faranno registrare valori ben al di sopra delle medie stagionali nelle regioni centro-meridionali con valori fino a 33-34 gradi mentre al Nord già mercoledì assisteremo ad un calo a causa del peggioramento del tempo.

Poi tra giovedì e venerdì 12, l’infiltrazione di correnti più fresche al seguito della perturbazione, causerà un generale calo termico, con temperature che localmente scenderanno anche al di sotto della norma. Temperature che già nel fine settimana torneranno gradualmente a risalire.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 9 giugno

Giornata con una prevalenza di nuvole e tempo instabile sin dal mattino sulle aree alpine: rovesci sparsi e locali temporali tenderanno a diventare più probabili e diffusi nelle ore pomeridiane quando potranno anche coinvolgere le vicine pianure del Piemonte; ad inizio giornata i fenomeni tenderanno ad interessare i settori centro orientali.

Tempo abbastanza soleggiato su pianure e coste del Nord Italia con a un cielo poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Cielo in prevalenza sereno al Centro-Sud, ad eccezione di un po’ di nubi in sviluppo lungo l’Appennino con isolati acquazzoni possibili nel primo pomeriggio sui rilievi del Sud.

Tra la tarda serata e la notte l’instabilità tenderà ad interessare anche le pianure della Lombardia, gran parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in leggero calo al Nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 25 e 32 gradi, con punte fino a 33-34 gradi nelle Isole Maggiori. Venti deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 giugno

Prevalenza di tempo soleggiato in Emilia, Romagna e regioni del Centro-Sud, fatta eccezione per isolati e bevi rovesci pomeridiani sull’Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del Nord, con rovesci e temporali nel corso del giorno: nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni a eccezione della Liguria.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia. Venti moderati di Libeccio nel Mar Ligure, da ovest sul Mare di Corsica e da nord-nordovest sul Mare di Sardegna con mari mossi o molto mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.