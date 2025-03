Meteo, 26-27 marzo sotto il segno della variabilità: le previsioni

In questo finale di marzo la parola d’ordine sarà “variabilità”, in un continuo susseguirsi di periodi soleggiati molto miti e fasi piovose relativamente più fresche, come del resto è normale che avvenga in primavera: una stagione per definizione variabile, fatta di alti e di bassi. A rinnovare in più occasioni, da qua a fine mese, condizioni di instabilità atmosferica sull’Italia sarà la persistenza di una circolazione di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo il cui centro, attualmente sui mari ad ovest della Penisola, si porterà verso quelli del Sud, intensificandosi. La perturbazione n.13, ora tra lo Ionio e la Grecia, risalirà verso nord, investendo più direttamente le regioni meridionali e le centrali adriatiche, con una fase di precipitazioni localmente anche intense e abbondanti, che potrebbero causare situazioni di criticità. Andrà meglio al Nord, grazie alla protezione offerta da un cuneo di alta pressione in temporanea espansione verso la regione alpina. L’evoluzione successiva resta molto incerta ma, come detto, improntata ancora al tempo variabile/instabile, alimentato, tra sabato e domenica, dall’ingresso di un’altra perturbazione (la n.14, di origine nord atlantica). In questo scenario, le temperature seguiranno un andamento dettato dalle mutevoli condizioni del tempo, pur restando su livelli primaverili, temporaneamente anche al di sopra della norma al Nord.

Previsioni meteo per mercoledì 26 marzo



Mercoledì nella notte e al mattino precipitazioni in estensione un po’ a tutto il Sud e alla Sicilia e in intensificazione, con possibili rovesci o temporali. Nel corso della giornata i fenomeni raggiungeranno Abruzzo, Molise e basso Lazio, nel contempo aumenterà l’instabilità sulla Sardegna. Tempo migliore nel resto del Paese, a tratti anche soleggiato. Annuvolamenti più probabili a ridosso dell’Appennino settentrionale e in Emilia dove non si escludono occasionali brevi piovaschi pomeridiani. Temperature massime in calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia, in aumento al Nord. Venti: moderati settentrionali sui mari di ponente e sul medio-alto Adriatico.

Previsioni meteo per giovedì 27 marzo

Giovedì al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti di modesta entità in transito tra l’Emilia Romagna e la Liguria. Qualche schiarita su Toscana e Sardegna e, nelle prime ore del mattino, anche sulla Sicilia. Per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su regioni centrali adriatiche, al Sud e, da metà giornata, anche sulla Sicilia. Fenomeni localmente intensi e abbondanti tra Abruzzo, Molise, Irpinia e nord della Puglia. Possibili temporali. Nel pomeriggio locali brevi rovesci nelle aree interne della Sardegna. Temperature: massime in ulteriore aumento al Nord dove si toccheranno i 21-22 gradi, più o meno stazionarie altrove. Venti: da moderati a localmente forti settentrionali su regioni centrali, mari di ponente e Isole.