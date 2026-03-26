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Meteo, 26-27 marzo con crollo termico, neve e venti tempestosi: le previsioni

Fronte freddo sull'Italia con fase di maltempo invernale e venti a 100 km/h. Neve sui rilievi a quote basse, Le previsioni meteo del 26-27 marzo
Previsione26 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Un intenso fronte freddo di origine nord atlantica  si addosserà all’arco alpino per poi attraversare tutto il nostro Paese tra giovedì e venerdì, determinando un colpo di coda dell’inverno. Il maltempo interesserà brevemente il Nord, mentre tenderà a concentrarsi al Centro-Sud, con più insistenza sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti molto intensi e freddi, con raffiche fino a tempestose, daranno origine a un brusco calo termico, anche di oltre 10 gradi, e un conseguente abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l’Appennino e nei settori alpini settentrionali e orientali. Nel frattempo, sui nostri mari   prenderà forma un vortice ciclonico, centrato sull’Adriatico, che rimarrà attivo anche nella giornata di sabato causando ancora qualche precipitazione sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Domenica il vortice instabile dovrebbe allontanarsi verso i Balcani concedendo un generale miglioramento accompagnato da un probabile rialzo termico, condizioni che, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbero proseguire anche nella prima parte della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 26 marzo

Tempo soleggiato al Nord-Ovest e, inizialmente, anche nel versante ionico. Prevalenza di nuvole altrove, con precipitazioni sparse al Nord-Est, regioni centrali, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, in estensione nel corso della giornata anche a Sicilia, Puglia e Calabria ionica. Fenomeni localmente intensi nel settore adriatico e nel basso Tirreno. Neve oltre 400 a 800 metri sull’Appennino centro-settentrionale, a quote più elevate al Sud, ma in abbassamento nella seconda parte del giorno. Qualche fiocco a bassa quota anche nelle Alpi di confine. Dal pomeriggio tendenza a un miglioramento al Nord-Est. Temperature massime in sensibile calo al Centro-Nord e in Sardegna, con valori ben al di sotto della media; ancora punte di 18-20 gradi all’estremo Sud. Venti molto intensi con raffiche fino a 80-100 km/h. Mari fino a molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per venerdì 27 marzo

Venerdì 27 sulle regioni centrali adriatiche cielo molto nuvoloso con piogge lungo le coste e nevicate sui rilievi al di sopra di 500-800 m; rovesci sparsi e possibili temporali in Puglia (specialmente sul lato adriatico), su Calabria e Sicilia (più intensi sul versante del basso mar Tirreno), con neve sopra 1000 m circa. Rovesci o temporali pomeridiani isolati nel sud della Sardegna. Sul resto del Paese il tempo sarà più soleggiato. Giornata ventosa su molte regioni, in particolare per venti freddi settentrionali al Centro, nelle valli alpine per venti a carattere di Foehn, e in Sicilia per Maestrale. Temperature in calo, specialmente al Sud e in Sicilia, in molti casi al di sotto della norma.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Marzo ore 09:54

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