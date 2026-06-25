Meteo, 26-27 giugno con caldo afoso in ulteriore aumento: le previsioni

Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà con maggior decisione il nostro Paese, smorzando in parte l’instabilità pomeridiana e causando un’ulteriore intensificazione dell’ondata di calore. Nell’ultima parte della settimana ci attendono quindi giornate piene di sole, con appena qualche temporale pomeridiano sulle zone montuose e, soprattutto, caldo afoso intenso: le temperature massime, in Italia, oltrepasseranno diffusamente i 35 gradi, con picchi intorno ai 40 gradi e con la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità; il caldo risulterà opprimente anche nelle ore notturne, caratterizzate da vere e proprie notti tropicali, con le minime che rimarranno in generale sopra i 20 gradi e in diverse località addirittura oltre i 25 gradi. L’ondata di calore sembra destinata a insistere anche nella prima parte della prossima settimana, sebbene tra martedì e mercoledì, sempre in un contesto di tempo tipicamente estivo, sia probabile una prima flessione delle temperature con conseguente attenuazione del caldo afoso.

Previsioni meteo per venerdì 26 giugno

Venerdì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con qualche innocuo addensamento nuvoloso solo in Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose del Paese, sempre soleggiato altrove: isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, rilievi laziali, Appennino Meridionale, zone montuose della Sicilia e rilievi della Sardegna; possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche temporale sulle Alpi Centrali e Orientali. Temperature stazionarie o in leggero aumento: massime per lo più comprese fra 31 e 38 gradi, con la sensazione di caldo accentuata dall’afa. Venti a regime di brezza.

Previsioni meteo per sabato 27 giugno

Sabato al mattino tempo soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della Penisola e nell’interno della Sicilia, sempre tanto sole altrove: isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo afoso sempre intenso, con temperature in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza.