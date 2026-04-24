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Meteo 25 aprile: Festa della Liberazione con tanto sole e temperature fino a 28 gradi!

La Festa della Liberazione (domani, sabato 25 aprile) si profila all'insegna di cieli sereni e clima decisamente mite, soprattutto al Centro-Nord
Previsione24 Aprile 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Aprile 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it

Nel fine settimana del 25 aprile continua a rimanere protagonista l’alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile con venti in generale indebolimento e temperature in risalita. Il clima sarà, infatti, decisamente mite, con temperature massime che potranno raggiungere punte di 24-28 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle isole maggiori.

Lunedì 27 è probabile un parziale cedimento dell’anticiclone che porterà ad un aumento dell’instabilità per lo più su Alpi e Appennini, mentre martedì 28 è probabile che i fenomeni possano andare a interessare anche la pianura Padana.

L’evoluzione successiva presenta ancora un ampio margine di incertezza: è probabile che si andrà incontro a condizioni di tempo più variabile e a tratti perturbato anche al Centro-Sud, ma con effetti che, tuttavia, non sono ancora molto chiari in termini di collocazione e diffusione delle precipitazioni e conseguenti variazioni delle temperature.

Le previsioni meteo per sabato 25 aprile, Festa della Liberazione

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto sulla Liguria centro-occidentale, sulla Calabria tirrenica e, nel pomeriggio, anche sulle Alpi occidentali e nei rilievi della Calabria e della Sicilia.

Temperature per lo più in leggero aumento, valori massimi fra 20 e 24 gradi e punte di 25-27 gradi al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi; solo localmente mossi al largo Ligure, Canale di Sardegna e Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 26 aprile

Altra giornata in prevalenza soleggiata, salvo delle velature in transito al Nord e parte del Centro, un po’ di nuvolosità più compatta sulla Liguria centro-occidentale, nel basso Tirreno orientale e, durante il pomeriggio, anche a ridosso dei rilievi, specie quelli del Nord e l’Appennino meridionale.

Nelle ore centrali del giorno non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali in corrispondenza delle Alpi occidentali. Temperature stazionarie o in leggero ulteriore rialzo, con picchi fino a 25-28 gradi nelle zone lontane dai litorali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 15:12

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