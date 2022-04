Meteo 25 aprile: Festa della Liberazione, come sarà il tempo? Le previsioni

Quale è la tendenza meteo per il 25 aprile? Il lungo weekend appena iniziato è all'insegna dell'instabilità, con rovesci e temporali che interesseranno nella giornata di domani (domenica) gran parte del Paese, per poi chiudersi con un tempo abbastanza soleggiato e con una residua instabilità nella giornata di lunedì 25 aprile.

Previsioni 25 aprile, sole su gran parte dell'Italia

Il secondo lungo ponte di aprile è ancora caratterizzato dal maltempo, che interesserà nella giornata di domani gran parte dell'Italia. Previsto invece bel tempo e temperature al di sopra delle medie stagionali al Sud e in Sicilia, dove sarà possibile godersi una giornata di sole sul lungomare.

La tendenza meteo per lunedì 25 aprile, festa della liberazione, vedrà il bel tempo in gran parte dello stivale, mentre una residua instabilità permarrà sui rilievi del Centro-Nord. Per quanto riguarda invece le temperature, la colonnina di mercurio dovrebbe mantenersi su livelli molto miti, in particolare nelle regioni meridionali.

Nel pomeriggio potranno verificarsi fenomeni di instabilità che dal Nord Italia si sposteranno anche alle regioni interne centrali, dove si potrebbero registrare fenomeni di nuvolosità irregolare alternata a schiarite, ma associata a locali piogge, che potranno assumere carattere di temporale soprattutto nelle aree alpine, Appennino centro-settentrionale, tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. In serata anche la Pianura Padana sarà interessata dalla perturbazione, che raggiungerà Lombardia e Triveneto.

Temperature in leggero calo in Sicilia settentrionale e nell'Italia meridionale, con valori che resteranno comunque nella media del periodo. Sale invece la colonnina di mercurio nel Nord-Ovest e sulle Alpi, mentre si registrerà un lieve calo nelle temperature minime nel Centro-Nord e in Sardegna.

Maltempo al Nord anche nella giornata di martedì 26 aprile

La perturbazione proveniente dai Balcani che investirà il Nord nella serata di lunedì 25 aprile non accennerà a diminuire neppure nella giornata di martedì 26, con fenomeni piovosi che interesseranno Lombardia e Triveneto, causando localmente anche rovesci e temporali.

La situazione migliorerà nella notte tra martedì e mercoledì, quando a partire dalla Lombardia si registreranno schiarite che con il passare delle ore interesseranno anche il Triveneto.