Meteo 25 aprile, le previsioni: che tempo farà il giorno della Liberazione?

Si preannuncia un ponte del 25 aprile climaticamente instabile e variabile. Complice il passaggio della perturbazione n.7 del mese, nelle prossime ore assisteremo ad un lieve peggioramento con un rinforzo dei venti che si faranno sentire sui settori orientali della penisola. Ecco le previsioni meteo.

Meteo 25 aprile: clima instabile con piogge

La giornata di martedì 25 aprile, Giorno della Liberazione, sarà segnata dal passaggio di due perturbazioni: la n.6 che si farà sentire già da oggi, lunedì 24 aprile, in buona parte del Paese con piogge e rovesci, ma anche nevicate sulle Alpi. La situazione non migliorerà nelle prossime ore, visto che è in arrivo una nuova perturbazione, la n.7 di aprile, che farà sentire i suoi effetti soprattutto sul versante orientale della penisola. Le previsioni delineano un miglioramento nella parte centrale della settimana grazie all'avanzata dell'alta pressione che si farà sentire al Sud e sulle Isole con temperature e caldo anomalo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 24 aprile: bel tempo e sole all’estremo Nord-Ovest, Calabria Meridionale e Isole Maggiori. Nuvole e rischio piogge in Lombardia Orientale, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania e Puglia. Le temperature massime in calo in buona parte del paese. Martedì 25 aprile, invece, tempo perlopiù soleggiato al Nord-Ovest con una alternanza di sole e nuvole nel resto del paese. Non sono da escludere temporali sparsi su Venezie, Emilia, regioni adriatiche e Campania con una diminuzione delle temperature.

Meteo Italia, la tendenza dei giorni successivi

Che tempo farà dopo il ponte del 25 aprile? Le previsioni e la tendenza dei prossimi giorni segnalano un miglioramento nella parte centrale della settimana. Una volta terminati gli effetti delle perturbazioni assisteremo al ritorno di un clima stabile con sole e un aumento delle temperature complice il rialzo della pressione atmosferica.

Le temperature saranno in media con i valori del periodo, anche se nel fine settimana è possibile un rialzo termico con la colonnina di mercurio che toccherà valori anche al di sopra dei 20 gradi. La regione più calda sarà la Sardegna dove è previsto un picco intorno ai 25 gradi. Non è dato ancora sapere come sarà il fine settimana, anche se al momento la tendenza sempre non delineare il ritorno di piogge e rovesci.