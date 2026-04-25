Meteo, 25-26 aprile con sole e temperature sopra la norma: le previsioni

Sarà un fine settimana dominato dall’alta pressione che, stabilmente posizionata sulla nostra Penisola, garantirà prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone alpine. L’alta pressione di origine sub-tropicale favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature, ben al di sopra della norma nelle ore centrali del giorno, con temperature massime che toccheranno punte fino a 27-28 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori. Lunedì è probabile un parziale indebolimento dell’alta pressione e, di conseguenza, un aumento dell’instabilità, che però dovrebbe rimanere confinata per lo più su Alpi e Appennino, mentre martedì rovesci e temporali potrebbero estendersi anche alle pianure del Nord; al Centro-Sud invece l’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, mentre le temperature rimarranno al di sopra della norma in tutta Italia. L’evoluzione per la parte centrale della settimana rimane al momento ancora molto incerta, per cui, per maggiori dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per sabato 25 aprile

Sabato prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia, con appena qualche temporaneo a innocuo annuvolamento che andrà a interessare più che altro Alpi Occidentali, Liguria, Calabria e zone interne della Sicilia. Temperature massime con poche variazioni al Nord, in ulteriore aumento nel resto d’Italia: valori per lo più compresi fra 20 e 25 gradi, con punte di 26-27 gradi al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi; solo localmente mossi al largo il Canale di Sardegna e lo Ionio.

Previsioni meteo per domenica 26 aprile

Domenica tempo in prevalenza soleggiato, salvo delle velature in transito al Nord e parte del Centro, un po’ di nuvolosità più compatta sulla Liguria centro-occidentale, nel basso Tirreno orientale e, durante il pomeriggio, anche a ridosso dei rilievi, specie quelli del Nord e l’Appennino meridionale. Nelle ore centrali del giorno non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali in corrispondenza delle Alpi occidentali. Temperature stazionarie o in leggero ulteriore rialzo, con picchi fino a 25-28 gradi nelle zone lontane dai litorali al Nord, settore tirrenico e Isole. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.