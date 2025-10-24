FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo
  Notizie Meteo
  Meteo 24 ottobre: si placa il maltempo ma attenzione ai venti. Le...

Meteo 24 ottobre: si placa il maltempo ma attenzione ai venti. Le previsioni

La perturbazione n.5 oggi (venerdì 24) si allontana dall'Italia mantenendo però venti intensi. Anche sabato 25 sarà una giornata soleggiata.
Previsione24 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Oggi (venerdì 24) sarà un’altra giornata decisamente ventosa al Centro-Sud e Isole, ma con tempo in miglioramento: la perturbazione numero 5, che nella giornata di ieri ha portato maltempo su diverse regioni, abbandonerà l’Italia dove, quasi dappertutto, tornerà a farsi vedere il sole, con le ultime piogge residue a inizio giornate più che altro confinate all’estremo Sud.

Il fine settimana poi inizierà, sabato 25, con tempo in prevalenza soleggiato e stabile, mentre per domenica 26 pare al momento probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 di ottobre) che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbe portare le sue piogge soprattutto sulle regioni centrali e la Sardegna, per poi causare un peggioramento del tempo, nella giornata di lunedì 27, anche su gran parte del Sud. Le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori tendenzialmente al di sopra della norma, almeno al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 24 ottobre)

Al mattino un po’ di nuvole su zone interne del Centro, basso versante tirrenico e Isole Maggiori, con isolati piovaschi su Appennino Centrale e Calabria Tirrenica; in generale soleggiato altrove.

Nel pomeriggio cielo nuvoloso in Sardegna, ma senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni, con appena qualche temporaneo annuvolamento, specie nell’interno del Centro, in Calabria e in Campania. Temperature massime in rialzo al Nordovest e Venezie, in calo nel resto del Paese. Ventoso, soprattutto al Centro-Sud e Isole; Foehn al Nordovest.

Le previsioni meteo per sabato 25 ottobre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordest e Lombardia. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge isolate su Toscana, Umbria, Calabria e Alpi Occidentali, qui con deboli nevicate oltre 1500-1600 metri.

Temperature massime in lieve calo in gran parte del Nord, in leggera crescita invece nelle regioni centrali e nelle Isole Maggiori.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ultimo weekend di ottobre tra piogge, vento e breve fase di caldo anomalo!
    Previsione24 Ottobre 2025

    Meteo: ultimo weekend di ottobre tra piogge, vento e breve fase di caldo anomalo!

    Il weekend del 25-26 ottobre sarà caratterizzato da un nuovo peggioramento al Centro-Sud con fenomeni intensi, molto vento ma anche caldo anomalo
  • Meteo: oggi (24 ottobre) tempo più soleggiato ma con venti burrascosi! Ecco dove
    Previsione24 Ottobre 2025

    Meteo: oggi (24 ottobre) tempo più soleggiato ma con venti burrascosi! Ecco dove

    La perturbazione n.5 si è allontanata verso i Balcani consentendo un miglioramento del tempo ma con venti anche forti e burrascosi: le previsioni
  • Meteo: maltempo diffuso nelle prossime ore! Venerdì 24 forti venti: ecco dove
    Previsione23 Ottobre 2025

    Meteo: maltempo diffuso nelle prossime ore! Venerdì 24 forti venti: ecco dove

    Il maltempo insisterà sull'Italia anche nelle prossime ore mentre venerdì 24 ottobre migliora seppur con venti ancora intensi: previsioni meteo.
  • Meteo: 23 ottobre con forte maltempo. Le zone a rischio nubifragi
    Previsione23 Ottobre 2025

    Meteo: 23 ottobre con forte maltempo. Le zone a rischio nubifragi

    Un'intensa perturbazione (la n.5 del mese) porterà oggi (giovedì 23) forte maltempo su diverse regioni, con raffiche di vento e rischio nubifragi
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
Tendenza24 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica una situazione stabile, ad eccezione delle Alpi con temperature altalenanti. Poi peggiora.
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
Tendenza23 Ottobre 2025
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate.
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
