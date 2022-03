Meteo: 24 e 25 marzo bel tempo e clima mite. Peggioramento nel weekend

Oggi, giovedì 24 marzo, e domani venerdì 25 ancora tanta stabilità atmosferica per l’insistente presenza sulla nostra Penisola dell’alta pressione, che oltre a tenere lontane nuvole e piogge garantirà anche temperature tipicamente primaverili.

Nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27, invece, è atteso un moderato peggioramento del tempo, perché arriverà una debole perturbazione che porterà nuvole su molte zone d’Italia e piogge soprattutto al Sud e Isole Maggiori. Il Nord rimarrà ancora una volta all’asciutto, vedendo così ulteriormente aggravato il lungo e severo periodo di siccità.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 24 marzo

Prevalenza di tempo bello in tutta Italia: un po’ di nuvolosità innocua nel pomeriggio solo sull’Appennino Meridionale. Temperature massime quasi dappertutto in aumento e in generale nella norma o leggermente al di sopra. Venti moderati di Scirocco sulla Sardegna e di Maestrale sullo Ionio; venti per lo più deboli altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 25 marzo

Al mattino bello e soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in Sardegna, ma senza piogge; nel resto d’Italia ancora tempo bello. Temperature massime senza grandi variazioni e vicine alle medie stagionali.