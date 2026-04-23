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Meteo, 23 aprile con prevalenza di sole e venti freschi: le previsioni

Poche piogge residue tra Calabria e Sicilia. Da venerdì fase stabile con nuova impennata delle temperature. Le previsioni meteo del 23-24 aprile
Previsione23 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione23 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Le correnti instabili che hanno seguito il passaggio della perturbazione n.3 di aprile si stanno gradualmente esaurendo consentendo un generale miglioramento della situazione. Da segnalare per giovedì gli ultimi episodi di instabilità fra Sicilia e Calabria, una ventilazione settentrionale ancora sostenuta al Centro-Sud e un ulteriore calo termico sulle regioni meridionali. Da venerdì e per tutto il fine settimana si prospettano giornate all’insegna del sole, con debole ventilazione e temperature in rialzo, grazie all’espansione della struttura di alta pressione già presente sull’Europa occidentale; il clima sarà decisamente mite con picchi massimi intorno a 24-27 gradi al Nord, nel settore tirrenico e sulle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana è probabile un parziale cedimento dell’anticiclone, con conseguente maggior variabilità del tempo e una possibile nuova flessione delle temperature.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 23 aprile

Cielo nuvoloso con piogge o rovesci su bassa Calabria e Sicilia, in miglioramento nel pomeriggio, a parte qualche temporale nel sud-ovest dell’isola, che tenderà ad esaurirsi in serata. Tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia, salvo qualche temporaneo annuvolamento al Sud, in Sardegna, nel medio Adriatico e all’estremo Nord-Est. Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud. Poco mossi alto Adriatico, Ligure, Tirreno settentrionale e orientale, mossi o localmente molto mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per venerdì 24 aprile

Giornata decisamente stabile e soleggiata in tutto il Paese, con solo dei temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilievi del Sud e qualche velatura al Nord-Est. Temperature in generale rialzo, con punte fino a 24-25 gradi al Nord e in Toscana, e valori un po’ più contenuti nel resto d’Italia, ancora leggermente sotto la media sulle regioni meridionali. Venti in generale indebolimento, salvo ancora qualche rinforzo da nord o nord-ovest al Sud e in Sicilia. Localmente mossi i mari meridionali, calmi o poco mossi gli altri bacini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Aprile ore 08:56

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