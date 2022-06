Meteo: 22 giugno con qualche pioggia. Clima molto caldo al Centro-Sud

Tende a consolidarsi anche sull’Italia la morsa dell’Anticiclone Nord-Africano, che quindi porterà sulle nostre regioni tempo stabile e ulteriore aumento delle temperature: si profila quindi una terza ondata di calore della stagione molto intensa e duratura, con possibili picchi intorno ai 40 gradi, in particolare al Centro-Sud. Quindi ultima parte del mese con tempo in generale soleggiato e molto caldo, solo sulle regioni settentrionali l’alta pressione verrà spesso disturbata da correnti umide e instabili che, in movimento verso est, scivoleranno anche sulle Alpi e occasionalmente pure sulle vicine pianure, dove porteranno delle brevi fasi temporalesche che favoriranno temporanee e parziali attenuazioni della calura.

Le giornate in cui l’instabilità al Nord sarà più evidente saranno quella odierna, mercoledì 22 e quella di venerdì 24 giugno, quando le code di due perturbazioni in transito oltralpe si avvicineranno in maniera più significativa. Le piogge rimarranno comunque nel complesso scarse e gli scenari dipinti dai modelli lasciano poco spazio all’ottimismo: il mese di giugno si chiuderà probabilmente con un pesante deficit pluviometrico, che si aggiungerà a quello dei mesi precedenti, e con una temperatura media mensile fra le più elevate mai osservate.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 giugno

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in lieve calo al Nord, eccetto in Emilia Romagna dove si toccheranno nuovamente punte di 35 gradi; al Centro-Sud valori fra 30 e 36 gradi, con punte fino 39-40 gradi sulle Isole e le zone interne di Basilicata e Puglia. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 23 giugno

In generale bello e soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento sui rilievi, specie sulle Alpi, dove non si escludono brevi e isolati rovesci. Temperature massime in leggera flessione al Centro e in Sardegna, in rialzo nelle altre regioni.

Valori in generale fra 30 e 36 gradi, con possibili punte più elevate nelle zone interne del Centro-Sud, specie al Sud e in Sicilia dove si potranno sfiorare i 40 gradi. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, con locali rinforzi di Libeccio sui mari di ponente.