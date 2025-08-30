FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, ultimo weekend di agosto a due facce

Meteo, ultimo weekend di agosto a due facce

La perturbazione 6 di agosto determinerà una fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud mettendo ovunque fine al caldo intenso. Domenica torna il sole da nord a sud
Previsione30 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione giunta nel pomeriggio-sera di venerdì 29 agosto al Nord-Ovest (la numero 6 di agosto) completerà il suo passaggio sopra l’Italia, causando un’altra veloce fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud. Le correnti più temperate occidentali al suo seguito raggiungeranno anche l’estremo Sud e la Sicilia, mettendo così fine ovunque al caldo intenso di questi ultimi giorni.

Nella giornata di domenica 31 agosto si conferma un generale, ma solo temporaneo miglioramento, con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e un clima estivo più in linea con il periodo.

A inizio settimana, settembre e l’autunno meteorologico esordiranno con una nuova perturbazione atlantica (la n.1 del mese): direttamente coinvolto sarà il Centro-Nord, con la parte più attiva del fronte attesa tra lunedì pomeriggio e martedì mattina, associata a fenomeni molto intensi e possibili nuove criticità. Scarsi invece gli effetti al Sud peninsulare, ma con una breve parentesi instabile non del tutto esclusa nella seconda parte di martedì 2 settembre.

L’evoluzione successiva, per il resto della settimana, sebbene ancora molto incerta, suggerisce una rimonta più decisa dell’alta pressione di matrice sub-tropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, capace di assicurare – almeno per il Centro-Sud - una fase anche prolungata di tempo stabile e di caldo estivo oltre la norma. Inizialmente ai margini resterebbe il Nord, con altri due veloci passaggi instabili: uno mercoledì, l’altro venerdì.

Le previsioni meteo per sabato 30 agosto

Su Sardegna e Sicilia tempo buono, con solo qualche modesto annuvolamento passeggero. Migliora gradualmente nelle regioni del Nord-Ovest, con rasserenamenti ovunque più ampi nel pomeriggio e in serata. Nel resto d’Italia cielo in prevalenza nuvoloso e atmosfera molto instabile: rovesci e temporali sparsi insisteranno per gran parte del giorno al Nord-Est, al Centro-Sud peninsulare e, inizialmente, sulla Lombardia orientale. In serata tendenza ad un generale miglioramento.

Temperature pomeridiane in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, più sensibile sul medio Adriatico e al Sud. Venti: moderati o tesi occidentali sui mari di ponente e al Sud, con mari mossi o ancora localmente molto mossi; poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per domenica 31 agosto

Sull’insieme del Paese tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nelle prime ore della giornata residua nuvolosità lungo le coste del medio-basso Adriatico e del basso Tirreno. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo attorno alle zone montuose e nelle aree interne limitrofe, ma senza conseguenze. Tra il tardo pomeriggio e la serata tendenza ad aumento della nuvolosità su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Temperature massime in ulteriore calo in Puglia e nel settore ionico, in rialzo altrove. Clima tipico di fine estate. Venti in attenuazione e generalmente di debole intensità. Mari: localmente ancora mossi i bacini di ponente e lo Ionio al largo.

