Meteo, 21 marzo con prevalenza di sole e clima mite poi brusco cambio

Fino a venerdì dominerà l’alta pressione, con conseguenti condizioni di tempo stabile e temperature ben oltre la norma. Da segnalare solo il transito di una veloce perturbazione (la n.8) fra la seconda parte di giovedì e la giornata di venerdì, non in grado, comunque, di scalfire sensibilmente l’area anticiclonica e accompagnata da poche e brevi precipitazioni più che altro sulle Alpi centro-orientali, al Nord-Est e lungo la penisola. Una più intensa perturbazione nord atlantica (la n.9), associata ad aria fredda di origine polare, invece, potrebbe investire l’Italia fra sabato e lunedì prossimo, causando un ridimensionamento delle temperature a partire dal Nord, con valori che potrebbero scendere anche al di sotto della norma. La tendenza successiva presenta ancora un ampio margine di incertezza; tuttavia, le proiezioni modellistiche si stanno orientando verso una settimana di Pasqua piuttosto dinamica e caratterizzata da notevoli sbalzi termici.

Le previsioni meteo per giovedì 21 marzo

Tempo ancora in prevalenza stabile, con nuvole sparse al Nord e maggiori schiarite nel resto del Paese, salvo il passaggio di velature e il temporaneo sviluppo di cumuli lungo l’Appennino durante il pomeriggio. Nel corso della giornata non si escludono brevi e isolate precipitazioni sulle Alpi centro-orientali. Alla sera qualche sporadica pioggia possibile nel settore dell’alto Adriatico e in Toscana. Al primo mattino probabile presenza di nebbie nelle regioni centrali tirreniche. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento e sempre piuttosto miti. Venti deboli, con rinforzi dai quadranti meridionali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 22 marzo

Nuvoloso su medio Adriatico, Sud e Sicilia con piogge sui rilievi abruzzesi e molisani e su buona parte del Sud, in attenuazione alla sera. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, salvo il passaggio di qualche velatura e la presenza di annuvolamenti al Nord-Est e sulle aree montuose. Al primo mattino possibile formazione di nebbie lungo la pianura padana centro-orientale e in Toscana. Temperature massime in leggero calo sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali, stazionarie o in lieve crescita altrove; valori fino a 16-22 gradi. Venti per lo più deboli, con locali rinforzi da nord sulle regioni centro-meridionali.