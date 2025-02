Meteo, 21 febbraio stabile ma sabato torna qualche pioggia: ecco dove

La massa di aria gelida che ha investito l’Europa nord-orientale si sta spostando verso sud-est in direzione della Grecia e del Mediterraneo orientale. Le nostre regioni, dopo essere state lambite dall’aria fredda, vedono un graduale aumento delle temperature e condizioni di tempo in prevalenza stabile per l’affermarsi dell’alta pressione accompagnata da aria più temperata. Nelle ore notturne però i rasserenamenti hanno dato luogo a deboli gelate al primo mattino anche in pianura al Nord, e favorito un sensibile calo nella scorsa notte anche al Centro-Sud. Nel fine settimana l’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica (la n.6 di febbraio) riuscirà a determinare un aumento delle nubi e qualche pioggia soprattutto al Centro-Nord. All’inizio della prossima settimana in Italia si profila un graduale indebolimento dell’alta pressione, in particolare da martedì. I modi e i tempi di questo cambiamento sono alquanto incerti. Per i dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per venerdì 21 febbraio



Cielo nuvoloso, a tratti coperto, in Liguria, in Calabria e nelle Isole, con qualche pioggia in Sicilia. Nel resto del Paese inizialmente sereno o poco nuvoloso, con locali nebbie nelle valli del Centro. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento al Nord-Ovest e in Toscana; deboli piogge in serata su Liguria centrale e sud della Sardegna. Temperature massime in ulteriore rialzo quasi ovunque. Venti deboli meridionali sui mari di ponente, moderato Grecale nello Ionio.

Previsioni meteo per sabato 22 febbraio

Nubi in aumento sul Centro-nord con un cielo a tratti coperto. Nel corso della giornata piogge possibili su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Altrove nuvolosità sparsa, ma con maggior spazio per locali schiarite, specialmente sul settore alpino, lungo l’Adriatico e sul settore ionico. Temperature minime in rialzo sui settori con copertura nuvolosa notturna; temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti meridionali in intensificazione e fino a moderati sui mari di ponente, in particolare in Sardegna e nei mari limitrofi.