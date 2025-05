Meteo, 21-22 maggio con alto rischio temporali: le previsioni

Una nuova perturbazione (la numero 6 del mese di maggio) sta portando precipitazioni al Centro-Nord e in Sardegna, in successiva estensione anche a parte del Sud. Il peggioramento sarà caratterizzato dal rischio di rovesci e temporali localmente intensi. Una seconda perturbazione (la nr. 7) investirà il nostro Paese a partire da giovedì, con un’altra fase molto instabile a partire dal Nord e fenomeni nuovamente di forte intensità; con il suo arrivo si registrerà anche un progressivo calo termico, con temperature che torneranno su valori più in linea con il periodo. Si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma e maggiori dettagli sull’evoluzione prevista.



Previsioni meteo per mercoledì 21 maggio

Al mattino condizioni in miglioramento sul Nord-ovest; rovesci e temporali sparsi in Emilia e sull’estremo Nord-Est. Rovesci isolati e rischio di temporali anche sulle regioni centro-meridionali, soprattutto su settori appenninici e adriatici. In giornata tempo abbastanza soleggiato sulle Isole, lungo il mar Tirreno e sulle pianure del Nordovest. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo in Sicilia, stabili sul resto del Paese. Venti: Maestrale moderato sulla Sardegna, Scirocco moderato sul Mar Ionio e sul basso Adriatico.

Previsioni meteo per giovedì 22 maggio

Giovedì 22 la perturbazione numero 7 del mese, proveniente dalla Francia, investirà fin dal primo mattino il Nord Italia, portando rovesci e temporali diffusi e anche di forte intensità, in rapido spostamento dalle Alpi e dal Nord-Ovest verso l’Emilia e il Nord-Est, dove le precipitazioni insisteranno anche in serata; le regioni centrali saranno coinvolte in misura minore, con lo sviluppo di rovesci e isolati temporali nelle zone interne e tirreniche. Fase di tempo più stabile sulle isole e sulle regioni meridionali. Temperature in sensibile calo nei valori massimi al Nord; venti in rinforzo sui mari di ponente, in Liguria e litorali tirrenici, con forte Libeccio nel Mar Ligure.