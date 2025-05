Meteo: a metà settimana ancora temporali. Le zone interessate

Mercoledì 21 maggio la perturbazione (la n.6 del mese) giunta precedentemente sulle regioni centro settentrionali si sposterà sopra il mare Adriatico lasciando dietro di sé una massa d’aria ancora un po’ instabile. Gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova fase di tempo a tratti perturbato per giovedì 22 sulle regioni del Nord.

Mercoledì 21 e giovedì 22 ancora tempo instabile e perturbato: la tendenza meteo

Nel dettaglio, al mattino migliora sul Nordovest; rovesci e temporali sparsi in Emilia e sull’estremo Nordest. Rovesci isolati sulle regioni centro meridionali. In giornata tempo abbastanza soleggiato sulle Isole, lungo il mar Tirreno e sulle pianure del Nordovest. Alcuni temporali sul versante adriatico della dorsale appenninica, in Romagna e sul nord della Puglia; rovesci isolati in Umbria, nelle zone interne della Toscana, a ridosso di Alpi e Prealpi.

Le temperature nel complesso saranno prossime alle medie del periodo. Venti: moderato Maestrale sulla Sardegna; moderato Scirocco sul mare Ionio e sul settore del basso mare Adriatico.

Giovedì fase di tempo più stabile sulle isole e sulle estreme regioni meridionali. In Campania e sulle regioni centrali tirreniche cielo nuvoloso, con piogge isolate soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali sulle regioni settentrionali, più probabili su Piemonte, Lombardia e sul Nordest.