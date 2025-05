Meteo 20 maggio: riecco il maltempo! Le zone a rischio temporali

Dopo un lunedì 19 maggio stabile e soleggiato, con temperature anche prossime ai 30°C, da oggi (martedì 20) cambia lo scenario meteorologico sull’Italia. È infatti atteso l’arrivo di una nuova perturbazione – la numero 6 del mese di maggio – che porterà precipitazioni al Centro-Nord e sulla Sardegna, in estensione successiva anche a parte del Sud. Il peggioramento sarà accompagnato da rovesci e temporali localmente intensi.

Una seconda perturbazione – la numero 7 del mese – potrebbe raggiungere il nostro Paese a partire da giovedì 22, con un nuovo impulso instabile in arrivo dal Nord e fenomeni nuovamente di forte intensità. In questa fase si registrerà anche un progressivo calo termico, con temperature che torneranno su valori più in linea con il periodo. Si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma e maggiori dettagli sull’evoluzione prevista.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 20 maggio)

Veloce peggioramento a partire dal Nord Italia, fino a coinvolgere già in mattinata le regioni centrali e la Sardegna. Pomeriggio con cieli da parzialmente nuvolosi a caperti sul Centro-nord e in Sardegna, con il rischio di rovesci o temporali, soprattutto sul Nord-ovest. Il Sud e la Sicilia restano ai margini del peggioramento fino a sera, quando le piogge potranno raggiungere Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature minime in aumento; valori massimi in calo al Centro-nord, più sensibile al Nord-ovest e Sardegna, stabili altrove. Venti meridionali in rinforzo, dalla sera Maestrale in Sardegna; i mari diverranno localmente mossi, molto mosso il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 maggio

Al mattino condizioni in miglioramento sul Nord-ovest; rovesci e temporali sparsi in Emilia e sull’estremo Nord-est. Rovesci isolati e rischio di temporali anche sulle regioni centro-meridionali, soprattutto su settori appenninici e adriatici. In giornata tempo abbastanza soleggiato sulle Isole, lungo il mar Tirreno e sulle pianure del Nordovest.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo in Sicilia, stabili sul resto del Paese. Venti: Maestrale moderato sulla Sardegna, Scirocco moderato sul Mar Ionio e sul basso Adriatico.