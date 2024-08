Meteo 20 agosto: ancora temporali, poi torna l'anticiclone. Le previsioni nei dettagli

L’intensa perturbazione che ha messo in pausa l’estate si sta allontanando gradualmente dall’Italia, lasciando però dietro di sé un’atmosfera ancora assai instabile, che favorirà la formazione di nuovi temporali soprattutto al Centro-Sud. Le temperature invece torneranno a salire in molte regioni del Centro-Nord, rimanendo comunque vicine ai valori medi stagionali.

Poi, da mercoledì, l’alta pressione tornerà progressivamente ad avvicinarsi alla nostra Penisola, che occuperà di nuovo con decisione nell’ultima parte della settimana: nella seconda parte della settimana ci attendono quindi giornate in prevalenza soleggiate, pochi temporali per lo più confinati ai rilievi e temperature in graduale crescita, con picchi anche oltre i 35 gradi nel corso del weekend.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 agosto

Oggi tempo stabile e soleggiato al Nord-Ovest; nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, coste dell’Alto Adriatico, Emilia, zone interne del Centro, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e rilievi della Sardegna.

Venti moderati o tesi di Maestrale tra Sardegna e Sicilia; deboli altrove, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 agosto

Domani al mattino un po’ di nubi e qualche piovasco su Alpi Orientali e regioni del medio e basso versante adriatico; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio improvvisi e isolati temporali su Alpi Orientali, Appennino Settentrionale e Centrale, Salento, Basilicata, Appennino Campano, rilievi della Calabria e zone interne della Sicilia; in prevalenza bello nel resto d’Italia.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, comunque non lontane dai valori normali per il periodo.