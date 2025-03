Meteo, 2 marzo instabile al Centro-sud poi clima primaverile

La perturbazione (numero 1 di marzo) che ieri ha raggiunto l’Italia, oggi domenica porterà ancora un po’ di maltempo su diverse regioni del Centro-Sud, mentre al Nord il tempo andrà rapidamente migliorando; nel frattempo le correnti fredde in scorrimento sui Balcani, nel lambire la nostra Penisola, favoriranno un temporaneo abbassamento delle temperature nel versante adriatico del Paese. Lunedì ultime piogge residue al Sud, poi da martedì, e per tutta la parte centrale della settimana, l’alta pressione proteggerà l’Italia dal passaggio di nuove perturbazioni: le giornate risulteranno perciò in prevalenza stabili e soleggiate, senza piogge degne di nota e con temperature ovunque in crescita, al di sopra della norma soprattutto a partire da mercoledì.

Previsioni meteo per domenica 2 marzo



Domenica prevalenza di bel tempo al Nord. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Nord Calabria, Sardegna e, a carattere più isolato al mattino, anche su Marche, bassa Toscana, Lazio. Temperature massime in calo in molte zone del Centro-Sud e in particolare nel versante adriatico; in rialzo invece al Nord. Ventoso su tutti i mari per venti dai quadranti orientali; mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli di ponente.

Previsioni meteo per lunedì 3 marzo

Lunedì tempo bello e soleggiato al Centro-Nord. Alternanza tra sole e nuvole al Sud e Isole Maggiori: nel corso del giorno qualche pioggia su rilievi della Calabria, Sicilia Orientale e zone interne della Sardegna. Temperature minime in diminuzione in gran parte d’Italia, con un po’ freddo a inizio giornata; massime in leggero calo al Sud, stazionarie o in lieve crescita altrove.