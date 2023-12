Meteo, 2 dicembre con pioggia e vento: le zone a rischio maltempo

Il primo fine settimana di dicembre comincia in compagnia della perturbazione sopraggiunta al termine del mese passato, la quale andrà a interessare per lo più il Centro-Nord e più marginalmente le regioni meridionali, ma con tendenza ad allontanarsi velocemente verso est già nella seconda parte della giornata odierna. Seguirà, dunque, un miglioramento, in particolare domenica quando le schiarite si faranno ampie su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre nelle altre regioni insisteranno le nuvole, ma in un contesto di tempo asciutto. Nel frattempo i venti resteranno molto intensi con raffiche fino a 90-100 km/h lungo il crinale appenninico e localmente anche nel versante del medio Adriatico e nel nord della Sardegna, ma in attenuazione a partire dalla giornata di domenica.



L’aria più fredda che sopraggiungerà alle spalle della perturbazione determinerà un generale calo termico con temperature che si porteranno su livelli invernali in gran parte del Paese entro l’inizio della prossima settimana, dopo l’impennata su livelli fuori stagione delle ultime ore al Centro-Sud. Proprio all’inizio della nuova settimana è atteso anche l’arrivo di una nuova perturbazione (la n.1 di dicembre) che andrà a interessare molte regioni, ma che al Nord, date le basse temperature, potrebbe portare la neve fino a bassa quota con possibile interessamento di alcuni settori di pianura, specie al Nord-Ovest. Seguirà, a metà settimana, un miglioramento che tuttavia sarà solo temporaneo, poiché sembra probabile una riattivazione delle correnti perturbate atlantiche già da venerdì.

Le previsioni meteo per sabato 2 dicembre

Inizialmente nuvoloso in gran parte d’Italia con precipitazioni sparse, localmente intense, al Centro-Nord e in Sardegna e neve sulle Alpi centro-orientali, anche sotto i 1000 metri nei settori più settentrionali. Nel pomeriggio tempo in miglioramento con schiarite ampie al Nord-Ovest, molte zone del Centro e della Sardegna; ancora piogge e rovesci al Nord-Est, con quota neve in abbassamento; locali piogge fra Campania e Calabria tirrenica. Ulteriore miglioramento alla sera. Temperature massime in rialzo sulle pianure del Nord, in calo nel resto d’Italia, ma sempre in generale oltre la media. Giornata molto ventosa con possibili raffiche burrascose e mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per domenica 3 dicembre

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Cielo nuvoloso nel resto d’Italia, con scarso rischio di precipitazioni, salvo qualche sporadica pioggia sul settore del medio-basso Adriatico. Temperature in deciso calo: possibili gelate fra notte e primo mattino anche in pianura al Nord. Venti in attenuazione, ma ancora localmente moderati settentrionali.