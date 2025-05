Meteo 19 maggio: alta pressione e picchi di 30 gradi! Ma martedì 20 cambia tutto

La settimana inizia in compagnia dell’alta pressione che, seppur temporaneamente, garantirà condizioni di stabilità atmosferica sull’Italia. La giornata odierna (lunedì 19 maggio) sarà quindi caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con la sola eccezione di qualche pioggia sulle aree alpine occidentali e in Liguria. Le temperature saranno in aumento, con valori superiori alla norma e punte vicine o localmente superiori ai 30°C sulle isole maggiori.

Questa fase stabile, tuttavia, avrà breve durata. Già nella giornata di martedì 20 è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione - la n.6 del mese di maggio - che porterà precipitazioni al Centro-Nord e sulla Sardegna, in estensione successiva anche a parte del Sud. Il peggioramento sarà accompagnato da rovesci e temporali localmente intensi.

Una seconda perturbazione - la numero 7 del mese - potrebbe interessare l’Italia a partire da giovedì 22, con un nuovo impulso instabile in arrivo dal Nord e fenomeni nuovamente di forte intensità. In questa fase si registrerà anche un progressivo calo termico, con valori che torneranno su livelli più consoni al periodo. Si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma e un dettaglio maggiore sull’evoluzione prevista.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 19 maggio)

Alternanza tra sole e nuvole al Nord e Toscana, Umbria e Marche, con possibili isolate piogge e rovesci in Liguria e sulle Alpi Occidentali; prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia.

Temperature massime in ulteriore aumento, specie al Centro-Sud e Isole Maggiori, con valori ovunque al di sopra delle medie stagionali e punte a sfiorare i 30 gradi, soprattutto in Sicilia e Sardegna. Venti deboli meridionali; mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 20 maggio

Veloce peggioramento a partire dal Nord Italia, fino a coinvolgere già in mattinata le regioni centrali e la Sardegna. Pomeriggio con cieli da parzialmente nuvolosi a caperti sul Centro-Nord e in Sardegna, con il rischio di rovesci o temporali, soprattutto sul Nord-Ovest. Il Sud e la Sicilia restano ai margini del peggioramento fino a sera, quando le piogge potranno raggiungere Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature minime in aumento; valori massimi in calo al Centro-Nord e Sardegna, stabili altrove. Venti meridionali in rinforzo, dalla sera Maestrale in Sardegna; i mari diverranno localmente mossi, molto mosso il Mar Ligure.