Meteo, dal 21 maggio probabile nuova fase instabile: la tendenza

Dopo un fine settimana stabile quasi ovunque, nella giornata di lunedì un promontorio di alta pressione si avvicinerà al Mediterraneo occidentale e su molte regioni italiane determinerà un tempo in prevalenza soleggiato. Nuvolosità più estesa su Nordest e settore del Levante ligure. Nella prima parte della giornata possibili piogge isolate sull’area dell’alto Adriatico e del Levante ligure. Le temperature saranno in aumento.

Tendenza meteo: da metà settimana torna l'instabilità

Per martedì probabile ulteriore aumento delle temperature con valori comunque vicini alla norma stagionale. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole su buona parte del Paese, in seguito si verificherà un aumento delle nubi, specie al Centro-nord.



Stando agli ultimi aggiornamenti, nel corso della giornata aumenterà il rischio di rovesci e locali temporali dapprima sulle Alpi (specie quelle centrali e occidentali) e in serata anche sulla pianura piemontese e lombarda.

Probabilmente mercoledì si avrà una nuova fase di tempo diffusamente più instabile sulle regioni centro-settentrionali per l’arrivo di una nuova perturbazione.