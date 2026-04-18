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Meteo, 19 aprile con instabilità in aumento al Nord: le previsioni

Caldo e sole al Centro-sud con temperature da inizio giugno. Primi effetti di una perturbazione al Nord. Le previsioni meteo del 19-20 aprile
Previsione18 Aprile 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Aprile 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione sarà ancora protagonista domenica sulle regioni del Centro-Sud mentre al Nord si conferma un indebolimento dell’anticiclone e il ritorno a condizioni di instabilità e questo a causa dell’avvicinarsi di un fronte perturbato in transito sull’Europa centrale. Clima caldo per il periodo con temperature fino a 6-7 gradi oltre la norma, specie al Centro-Nord e sulla Sardegna dove si potranno registrare valori pomeridiani addirittura tipici di inizio giugno. A inizio settimana, tra lunedì e martedì, questa perturbazione dovrebbe poi scivolare verso i Balcani, dando vita ad una fase di tempo molto instabile su gran parte delle regioni centro-settentrionali e sul basso Adriatico con numerosi rovesci e temporali. Da mercoledì, stando alle attuali proiezioni dei modelli di previsione, il tempo dovrebbe migliorare con giornate che torneranno ad essere più stabili e soleggiate. Dal punto di vista termico, le temperature caleranno solo di poco ad inizio settimana mentre un loro ridimensionamento sarà più evidente a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando assisteremo anche ad un rinforzo dei venti da nord o nordest. L’entità del calo è ancora incerta, ma dovrebbe coinvolgere principalmente il Nord e il versante adriatico.

Previsioni meteo per domenica 19 aprile

Al Centro-Sud tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo alcuni modesti passaggi nuvolosi sulle regioni centrali e la possibilità nel pomeriggio di brevi piovaschi tra la Toscana nord-orientale e il nord delle Marche. Tempo molto più variabile e a tratti instabile al Nord, con un’alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Al mattino rovesci sparsi tra il nordest del Piemonte, la Lombardia, il Trentino e le Prealpi venete; nel corso del pomeriggio la probabilità di rovesci o temporali sarà maggiore sulle aree montuose alpine ed appenniniche con parziale coinvolgimento delle pianure e delle coste del Nord-Est. Temperature massime pomeridiane in lieve flessione al Nord ma comunque con punte di 24-25 gradi; senza grandi variazioni altrove, con punte di 27-28 gradi al Centro e sulla Sardegna. Venti di debole intensità. Mari ovunque poco mossi o calmi.

Previsioni meteo per lunedì 20 aprile

Giornata all’insegna della variabilità e dell’instabilità in gran parte del Centro-Nord con nubi sparse alternate a schiarite, più ampie al Nord-Ovest e regioni tirreniche: nel corso della giornata rovesci sparsi e locali temporali possibili su Lombardia, Nord-Est, zone interne del Centro con parziale coinvolgimento delle coste adriatiche; isolati e brevi piovaschi possibili anche sui rilievi di Piemonte e Liguria.  Al Sud e Isole tempo più stabile e soleggiato, salvo qualche modesto passaggio nuvoloso sulle regioni meridionali e il rischio di brevi temporali nel pomeriggio tra Basilicata e Puglia. Temperature massime stazionarie all’estremo Sud e nelle due Isole maggiori, in calo nel resto d’Italia più evidente al Nord-Est e al Centro. Venti in prevalenza deboli, salvo locali modesti rinforzi da sud. Mari generalmente poco mossi ma tendenti a diventare localmente un po’ mossi nel mar Ligure, Tirreno, Adriatico e Ionio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Aprile ore 16:56

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