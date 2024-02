Meteo, vortice ciclonico con forti piogge, neve e venti. La tendenza

Martedì 27 febbraio saremo ancora alle prese con l’intensa perturbazione numero 8 di febbraio giunta sulle regioni centro-settentrionali a inizio settimana. Stando agli ultimi aggiornamenti porterà ancora piogge diffuse al Nord (in particolare sul Piemonte) sulla Toscana e nel Lazio; piogge isolate in Sardegna. I venti tenderanno a diventare di Scirocco, da moderati a tesi e determineranno un rialzo delle temperature, più sensibile al Centro-Sud. Sulle Alpi inizialmente nevicherà fino a quote medio-basse, specialmente in Piemonte ma con la tendenza ad un rialzo del limite delle nevicate.

Mercoledì 28 la situazione resterà ancora piuttosto movimentata a causa della formazione di un’intensa circolazione di bassa pressione nei pressi del basso Mar Tirreno; in questo contesto si prevedono ancora intensi e miti venti di Scirocco sulla nostra penisola e sui mari meridionali. Ci sarà ancora la possibilità di piogge su diversi settori del Nord, in Sardegna, Sicilia occidentale e dalla sera anche al Centro-Sud.

Dopo una parziale tregua secondo gli ultimi aggiornamenti, nel primo fine settimana di marzo dovrebbe arrivare una nuova perturbazione. Per i dettagli seguite gli aggiornamenti.