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Meteo 18 aprile: prevale il sole sull'Italia! Temperature ben oltre la norma

Fine settimana al via con tempo perlopiù stabile, soleggiato e con temperature ben oltre la norma, specie al Centro-Nord e in Sardegna.
Previsione18 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’Anticiclone delle Azzorre torna temporaneamente protagonista della scena meteorologica italiana, in questa parte finale della settimana abbraccerà la nostra Penisola, dove garantirà condizioni di prevalente stabilità atmosferica, con tempo per lo più soleggiato e un clima decisamente più mite del normale. Le temperature, infatti, si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali (fino a 7-8 gradi), specie al Centro-Nord e sulla Sardegna dove, in diversi casi, si registreranno valori pomeridiani tipici di inizio giugno.

La tendenza a partire da domenica 19 aprile, tuttavia, resta ancora incerta per le regioni settentrionali, verso le quali si farà strada una nuova perturbazione nord atlantica (la n.3 del mese), responsabile di un moderato peggioramento del tempo iniziando dalle aree montuose. A inizio settimana questa perturbazione dovrebbe poi scivolare verso i Balcani, dando vita ad una fase di tempo molto instabile su gran parte delle regioni centro-settentrionali e sul basso Adriatico.

Dal punto di vista climatico, entro giovedì 23 si attende un calo generalizzato delle temperature, più sensibile a metà settimana al Nord e sulle regioni adriatiche, a causa della massa d’aria più fredda da nordest che nel frattempo affluirà al passaggio del fronte.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 18 aprile

Tra la notte e il mattino banchi di nuvolosità bassa lungo la fascia alpina/prealpina e pedemontana del Nord e sulla Calabria tirrenica, in parziale dissolvimento. Nel pomeriggio modesto aumento delle nubi cumuliformi attorno ai rilievi, più consistenti e associate a occasionali brevi scrosci di pioggia su Alpi Marittime, Orobie, Appennino tosco-emiliano, Monti Iblei e Gennargentu. Altrove prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Temperature in ulteriore lieve aumento e sempre al di sopra della norma, con punte massime di 25-26 gradi al Nord e sulle regioni di ponente. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o tesi settentrionali al Sud e nel canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 19 aprile

Al Centro-Sud e sulle Isole tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni modesti passaggi nuvolosi dal pomeriggio sulle regioni centrali. Tempo molto più variabile al Nord, con un’alternanza di schiarite e di annuvolamenti.

Nubi più dense attorno alle zone montuose dove, da metà giornata, sarà maggiore la probabilità di rovesci o temporali isolati. In mattinata locali precipitazioni non escluse tra il nord del Piemonte, l’ovest e il nord della Lombardia, tra il tardo pomeriggio e la sera anche su pianure e coste del Nord-Est. Temperature massime in lieve flessione al Nord, stazionarie altrove, con punte di 25-26 gradi al Centro e sulla Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Aprile ore 09:59

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