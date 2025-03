Meteo 17 marzo: brusco calo termico in arrivo, fino a 10 gradi in meno! Ecco dove

Stiamo per lasciarci alle spalle una settimana difficile sul fronte meteorologico, segnata da grandi estremi meteo-climatici: tra piogge in qualche caso eccezionali al Centro-Nord, responsabili di situazioni di grave criticità (come tra Emilia e Toscana) e caldo anomalo al Sud, con picchi estivi fino a 30 °C tra Sicilia e Calabria. Adesso andiamo incontro ad un parziale miglioramento, anche se, fino alle prime ore di martedì 18, dovremo fare i conti con alcune fasi di instabilità sull’Italia, associate ad altre due distinte perturbazioni.

La prima (la n. 8 del mese), proveniente dalla Spagna, attraverserà prima la Sardegna e poi l’estremo Sud e la Sicilia. La seconda (la n.9), un fronte freddo in discesa dal Nord Europa e diretto verso Balcani ed Egeo, la cui coda scivolerà molto velocemente lungo il versante adriatico tra lunedì 17 sera e martedì mattina. Quest’ultima determinerà un marcato rinforzo dei venti nord-orientali, associati ad aria fredda di origine artica, responsabile di un brusco calo delle temperature, in qualche caso anche di oltre 10 gradi.

In particolare al Nord e sul versante adriatico dove, tra martedì e mercoledì 19, il clima sarà di stampo invernale, con valori inferiori alla norma e con il rischio di gelate tardive. In compenso, tra mercoledì e venerdì 21, il tempo sarà ovunque più stabile e soleggiato. L’evoluzione per l’ultima parte della settimana resta incerta: ad oggi non si esclude di nuovo un peggioramento al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 17 marzo)

Su Sardegna e Friuli Venezia Giulia cielo nuvoloso sin dal mattino con alcune precipitazioni. Nel resto del Paese tempo inizialmente soleggiato, salvo una maggiore nuvolosità su Liguria, Toscana, Umbria e basso Tirreno. Tra il pomeriggio e la sera aumento delle nubi e dell’instabilità su Veneto, regioni centrali adriatiche e al Sud, con alcune precipitazioni. Tra la tarda sera e la notte possibili precipitazioni anche su nord della Lombardia e Piemonte, nevose poco sotto i 1000 metri. In Appennino neve in calo a quote collinari.

Temperature minime in calo ovunque; massime in lieve diminuzione nelle regioni peninsulari. Nella notte marcato rinforzo dei venti di Bora e Grecale su regioni centrali e del basso Adriatico, da est in val padana. Mari in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per martedì 18 marzo

In mattinata residue deboli nevicate fino a quote collinari su nord e ovest del Piemonte, locali piogge su Calabria meridionale e Sicilia. In giornata ultimi fenomeni sull’isola, in esaurimento in serata. Nel resto del Paese passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo la persistenza di una moderata nuvolosità a bassa quota su regioni di Nord-Ovest, Trentino, nord del Veneto e del Friuli e, a inizio giornata, sulle regioni centrali adriatiche.

Temperature massime stazionarie sulle Isole, in calo altrove, più sensibile al Nord e regioni adriatiche, dove si porteranno sotto la norma. Venti sostenuti tra nord e nord-est, con raffiche fino a 70-80 Km/h. Mari fino a molto mossi.