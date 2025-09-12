Meteo: oggi (12 settembre) tempo stabile. Nel weekend tornano i temporali

Tempo in prevalenza stabile oggi (venerdì 12 settembre) sull’Italia con l’allontanarsi dell’intensa perturbazione numero 3. Nel fine settimana del 13-14 settembre si conferma una rimonta parziale dell’alta pressione, che riguarderà soprattutto il Sud e le Isole, mentre al Centro-Nord transiterà un’altra perturbazione atlantica (la numero 4 di settembre).

Nella seconda parte della giornata di sabato nuovo peggioramento al Nord e in Toscana, con fenomeni localmente intensi. Domenica la perturbazione si muoverà verso i Balcani e l’Europa orientale, favorendo un miglioramento e un rialzo termico al Nord, mentre una breve fase instabile è prevista nelle zone interne del Centro e lungo l’Adriatico.

La tendenza per la prossima settimana indica una parte centrale di settembre dai connotati ancora pienamente estivi sul nostro Paese, complice una rimonta dell’alta pressione, questa volta più decisa e capace di assicurare una fase di tempo più stabile e soleggiato.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 12 settembre)

Inizio di giornata con nuvolosità sparsa al Nord e in Toscana, più compatta su alta Lombardia e Nord-Est, con qualche debole pioggia; schiarite in gran parte del Nord-Ovest, Emilia Romagna e in quasi tutto il Centro-Sud. Nel pomeriggio possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali; nuvole un po’ in aumento in tutto l’Appennino e nella Liguria di levante. Più soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, con valori vicini alla norma. Venti di Libeccio nel Mari Ligure, deboli altrove, rinforzi di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 13 settembre

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-sud e sulle Isole; graduale peggioramento al Nord, con le prime piogge al mattino. Entro sera piogge e qualche temporale in tutte le regioni settentrionali e in Toscana. Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Venti per lo più deboli.