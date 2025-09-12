FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: oggi (12 settembre) tempo stabile. Nel weekend tornano i t...

Meteo: oggi (12 settembre) tempo stabile. Nel weekend tornano i temporali

Dopo l'intensa perturbazione n.3, l'Italia vive oggi (12 settembre) una giornata di tregua dal maltempo. Nel weekend invece nuovo peggioramento.
Previsione12 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Tempo in prevalenza stabile oggi (venerdì 12 settembre) sull’Italia con l’allontanarsi dell’intensa perturbazione numero 3. Nel fine settimana del 13-14 settembre si conferma una rimonta parziale dell’alta pressione, che riguarderà soprattutto il Sud e le Isole, mentre al Centro-Nord transiterà un’altra perturbazione atlantica (la numero 4 di settembre).

Nella seconda parte della giornata di sabato nuovo peggioramento al Nord e in Toscana, con fenomeni localmente intensi. Domenica la perturbazione si muoverà verso i Balcani e l’Europa orientale, favorendo un miglioramento e un rialzo termico al Nord, mentre una breve fase instabile è prevista nelle zone interne del Centro e lungo l’Adriatico.

La tendenza per la prossima settimana indica una parte centrale di settembre dai connotati ancora pienamente estivi sul nostro Paese, complice una rimonta dell’alta pressione, questa volta più decisa e capace di assicurare una fase di tempo più stabile e soleggiato.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 12 settembre)

Inizio di giornata con nuvolosità sparsa al Nord e in Toscana, più compatta su alta Lombardia e Nord-Est, con qualche debole pioggia; schiarite in gran parte del Nord-Ovest, Emilia Romagna e in quasi tutto il Centro-Sud. Nel pomeriggio possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali; nuvole un po’ in aumento in tutto l’Appennino e nella Liguria di levante. Più soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, con valori vicini alla norma. Venti di Libeccio nel Mari Ligure, deboli altrove, rinforzi di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 13 settembre

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-sud e sulle Isole; graduale peggioramento al Nord, con le prime piogge al mattino. Entro sera piogge e qualche temporale in tutte le regioni settentrionali e in Toscana. Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Venti per lo più deboli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: tregua dai temporali brevissima! Weekend di maltempo: ecco dove
    Previsione12 Settembre 2025

    Meteo: tregua dai temporali brevissima! Weekend di maltempo: ecco dove

    La tregua dalle perturbazioni avrà vita breve: già domani, sabato 13, un nuovo peggioramento raggiungerà le regioni del Nord. Le previsioni meteo
  • Meteo, oggi tregua poi nuova perturbazione nel weekend
    Previsione12 Settembre 2025

    Meteo, oggi tregua poi nuova perturbazione nel weekend

    Nelle prossime ore tempo stabile ma da domani peggiora a partire dal Nord e dalla Toscana. Le previsioni meteo del 12-13settembre
  • Meteo, temporali residui e calo termico al Sud: le previsioni dell'11-12 settembre
    Previsione11 Settembre 2025

    Meteo, temporali residui e calo termico al Sud: le previsioni dell'11-12 settembre

    L'intensa perturbazione che ha causato diverse criticità si sposta verso Sud determinando anche un calo delle temperature su queste regioni. Le previsioni meteo
  • Meteo, maltempo in attenuazione: giovedì 11 settembre ultime piogge e temporali
    Previsione11 Settembre 2025

    Meteo, maltempo in attenuazione: giovedì 11 settembre ultime piogge e temporali

    Prima di abbandonare l'Italia, la perturbazione responsabile del forte maltempo delle scorse ore porterà ancora un po' di piogge e temporali
Ultime newsVedi tutte
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
Tendenza12 Settembre 2025
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Tendenza11 Settembre 2025
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tendenza10 Settembre 2025
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tra sabato 13 e domenica 14 settembre una perturbazione attraverserà l'Italia: nel mirino il Centro-Nord, dove si profilano nuove piogge
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre ore 12:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154