Meteo, 12 giugno molto instabile al Nord. Caldo e 35 gradi al Sud

Sole e caldo anomalo al Sud e in Sicilia, clima a tratti afoso e tempo instabile al Nord, alle prese con un altro sistema frontale proveniente dal Nord Europa (perturbazione nr. 5 di giugno) che oggi contribuirà a mantenere condizioni di instabilità atmosferica. Per le regioni del Nord Italia quindi ci sarà ancora la possibilità di fenomeni anche intensi, associati a locali nubifragi, gradinate e forti raffiche di vento. Una parziale attenuazione dell’instabilità al Nord ci sarà domani, quando la perturbazione, allontanandosi verso i Balcani, coinvolgerà però anche le regioni centrali. Venerdì tempo finalmente in miglioramento nelle regioni settentrionali e temperature in rialzo. Al Sud e nelle Isole il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato grazie alla protezione offerta da un promontorio di alta pressione africana, associata ad aria molto calda, che manterrà il termometro fino a valori anche poco oltre i 35 gradi tra Calabria e Sicilia. Al seguito della perturbazione, grazie all’afflusso di aria più temperata, si conferma una temporanea attenuazione del caldo al Sud, ma nel fine settimana le temperature torneranno ad aumentare, con clima estivo al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 giugno

Mercoledì sulle regioni del Centro-Sud tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ma con il passaggio di strati di nubi alte o velature; da segnalare nel pomeriggio lo sviluppo di locali temporali tra Umbria e Marche. Al Nord prosegue la fase instabile, con cielo generalmente nuvoloso e alto rischio di precipitazioni, soprattutto dal pomeriggio, con rovesci e temporali più intensi probabili in Piemonte, Prealpi lombarde e orientali, tra Emilia e basso Veneto; in serata rischio di forti temporali in Lombardia e Nord-Est; saranno possibili locali nubifragi, grandinate e forti raffiche. Temperature in lieve calo al Nord, oltre la norma al Sud. Venti moderati di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 13 giugno

Giovedì tempo nel complesso soleggiato in Sardegna e al Sud anche se con un po’ di nuvolosità in transito tra Calabria e Sicilia. Schiarite anche al Nord-Ovest. Prevalenza di nuvole altrove con rischio di rovesci e temporali tra Lombardia orientale, Liguria, Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, Appennino laziale e Abruzzo. Temperature in calo in Emilia Romagna e al Centro, a fine giornata anche all’estremo Sud e in Sicilia. Venti di Maestrale localmente fino a moderati tra il Tirreno e le Isole maggiori; insiste un moderato Libeccio sul basso Mar Ligure; venti deboli altrove. Mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno, il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.